Trump ceartă UE pentru amenda dată Google și amenință cu taxe vamale de retorsiune

Intervenția lui Trump a venit la o zi după ce a găzduit o cină de gală la Casa Albă pentru giganții din domeniul tehnologiei, printre care s-au numărat directorul executiv al Google, Sundar Pichai, și cofondatorul Sergey Brin, transmite AFP.

„Europa a lovit astăzi o altă mare companie americană, Google, cu o amendă de 3,5 miliarde de dolari, luând efectiv bani care altfel ar fi fost investiți în investiții și locuri de muncă americane”, a declarat Trump pe Truth Social.

„Este foarte nedrept, iar contribuabilii americani nu vor accepta acest lucru!”, a spus Trump.

Trump a spus că amenda vine după o serie de alte cazuri, inclusiv cel al Apple, căreia Bruxelles i-a ordonat în 2016 să plătească Irlandei impozite restante în valoare totală de 13 miliarde de euro plus dobânzi.

„Ar trebui să-și recupereze banii!”, a spus el, adăugând că, în caz contrar, va iniția proceduri pentru aplicarea de tarife de retorsiune pentru a „anula sancțiunile nedrepte”.

În timpul cinei de la Casa Albă de joi, Trump i-a felicitat pe Pichai și Brin pentru decizia unui judecător american de la începutul acestei săptămâni, care a respins cererea guvernului ca Google să vândă browserul web Chrome, în cadrul unui important proces antitrust.

Comisia Europeană a sancționat Google cu 2,95 miliarde euro pentru practici anticoncurențiale în piața tehnologiilor de publicitate online, obligând compania să propună măsuri pentru eliminarea conflictelor de interese.

Citește pe Antena3.ro Un bărbat a stat aproape 30 de ani la închisoare din cauza unei minciuni spuse de o femeie

Comisia Europeană acuză Google că și-a favorizat propriile servicii de publicitate digitală în detrimentul competitorilor și agențiilor de publicitate, creând conflicte de interese în domeniul publicității.

Comisia Europeană a acordat companiei termen de 60 de zile pentru a prezenta un plan de remediere.

Dacă propunerile Google nu vor fi considerate suficiente, UE nu exclude aplicarea unor măsuri mai dure, printre care divizarea activelor de publicitate Google.

Amenda este a patra aplicată de UE împotriva Google.

(sursa: Mediafax)