Cădere în lanț: Trump se clatină, JD Vance se scufundă

Pentru un politician cu ambiții prezidențiale, JD Vance pare să aibă un talent înnăscut de a intra în conflicte pe care nu le poate câștiga.

Trei confruntări pierdute într-o singură săptămână - eșecul negocierilor cu Iranul, campania ratată alături de Viktor Orban și atacurile asupra Papei Leon - i-au adus critici, umilințe și ridiculizare. Niciuna dintre aceste bătălii nu i-a aparținut însă în mod direct; toate au fost purtate în numele lui Donald Trump.

Loialitatea sa necondiționată față de președinte începe astfel să-l coste scump. Popularitatea îi scade, iar șansele de a deveni succesorul favorit al mișcării MAGA se diminuează.

Deși suferă mai ales prin asocierea cu șeful său, propriile declarații controversate și erorile de judecată îi agravează situația. Cu toate acestea, pe fondul îndoielilor tot mai mari privind capacitatea lui Trump de a guverna, Vance rămâne primul în linia de succesiune la Casa Albă.

Având în vedere că este așteptat să candideze la președinție în 2028, se pune întrebarea: va continua Vance să joace rolul obedient al „sacrificatului de serviciu” încă doi ani și jumătate, sperând să supraviețuiască politic?

Sau, în fața riscului unui dezastru în carieră, va alege să se delimiteze de un lider care, potrivit tot mai multor voci din propriul partid, riscă să tragă pe toată lumea în jos?

Riscuri enorme și un singur avantaj

Loialitatea lui Vance nu pare a fi reciprocă, iar exemplul fostului vicepreședinte Mike Pence rămâne relevant. După ce acesta a refuzat să blocheze rezultatul alegerilor din 2020, Trump s-a întors împotriva principalului său colaborator din timpul primului mandat la Casa Albă.

La vremea respectivă, observatorii politici americani remarcau că liderul de la Casa Albă nu ezită să-și abandoneze susținătorii, indiferent cât de devotați ar fi aceștia.

De altfel, nici pozițiile lui Vance nu au fost constante. Înainte de a se alătura mișcării MAGA, el a fost un critic dur al lui Trump. Ulterior, și-a remodelat discursul, adoptând poziții dure privind imigrația și susținând teze controversate, promovate în campania din 2024.

Fost adversar al intervențiilor militare externe, Vance a ajuns acum să susțină acțiuni în mai multe zone de conflict. Convertit la catolicism în 2019, el a folosit această identitate pentru a-și consolida sprijinul conservator, dar nu ezită să conteste public autoritatea și pozițiile Bisericii.

În esență, Vance apare în ochii multora drept un oportunist politic, adaptabil la context. Totuși, spre deosebire de alți membri ai cabinetului, el are un avantaj major: un vicepreședinte ales nu poate fi demis de președinte. În schimb, în anumite condiții constituționale, el ar putea contribui chiar la înlăturarea acestuia.

Deocamdată, Vance pare să câștige timp. Eșecurile recente și comportamentul tot mai imprevizibil al lui Trump erodează însă sprijinul electoral pentru republicani, afectându-l inevitabil și pe vicepreședinte.

În competiția internă pentru o eventuală candidatură republicană, poziția sa începe să slăbească, iar sondajele îl plasează printre cei mai nepopulari vicepreședinți din epoca modernă.

În aceste condiții, eventuale pierderi majore ale republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului ar putea declanșa o schimbare de poziție în partid, inclusiv din partea lui Vance.

„Țapul ispășitor” al administrației

Vance a fost prins la mijloc, pe toate fronturile, în interval de numai o săptămână.

Aflat în pragul unei posibile înfrângeri electorale în Ungaria, Viktor Orbán, și-ar fi dorit ca președintele să-l susțină direct în campanie. Trump evită însă asocierile cu potențiali pierzători, așa că l-a trimis în locul său pe J.D. Vance.

Misiunea vicepreședintelui SUA nu a schimbat rezultatul alegerilor, care a reprezentat o lovitură serioasă pentru dreapta naționalistă creștină europeană susținută de Trump și promovată inclusiv de Vance în controversatul său discurs de la Conferința de Securitate de la München, din februarie 2025. În prezent, Vance este strâns asociat cu acest eșec politic major.

Un scenariu similar s-a repetat atunci când Trump, încercând să gestioneze criza iraniană, a avut nevoie de cineva care să preia riscurile negocierilor.

Alegerea a fost, din nou, Vance. Discuțiile de weekend, din Islamabad, nu aveau șanse reale de succes într-un timp atât de scurt.

În plus, negocierile au eșuat, spun voci de la Washington, și pentru că Vance nu are experiență în diplomația de nivel înalt și nici expertiză directă privind Iranul.

Fără autoritatea de a încheia acorduri, acesta a fost nevoit să consulte constant Casa Albă. Deși inițial s-a opus timid escaladării conflictului, ulterior el s-a aliniat acestei decizii. Acum, Vance a devenit imaginea publică a eșecului lui Trump de a obține rapid pacea.

Atacurile continue și controversate ale lui Trump la adresa Papei Leon ar putea avea consecințe și mai grave pentru poziția lui Vance. Fiind cel mai important catolic din administrație, ar fi fost de așteptat ca el să apere poziția Suveranului Pontif. În schimb, reacția sa a stârnit controverse.

În loc să tempereze conflictul, Vance a pus sub semnul întrebării sinceritatea Papei și i-a cerut să se limiteze la „probleme de moralitate”, evitând apelurile la pace. Declarația lui a fost percepută ca o gafă majoră, în condițiile în care războiul și pacea sunt, prin definiție, teme morale centrale.

Situația s-a agravat, atunci când Vance a încercat să minimalizeze reacțiile la o imagine controversată distribuită de Trump, în care acesta era reprezentat drept o figură mesianică. Vicepreședintele a catalogat-o drept „o glumă”, o justificare frecvent invocată în astfel de situații.

Între timp, Papa Leon a criticat dur impactul global al acțiunilor unor lideri pe care i-a descris drept „tirani”, observație interpretată ca o referire directă la Trump și la cercul său apropiat. Din nou, Vance se regăsește astfel într-o poziție dificilă, fără opțiuni favorabile.

Între timp, pe fondul unei mișcări MAGA tot mai divizate, chiar dacă Trump insistă că se află într-o formă excelentă, percepția publică este diferită. Sondajele indică faptul că mulți americani îl consideră prea în vârstă, imprevizibil și lipsit de discernământ.

În acest context, pe măsură ce Trump continuă să aibă ieșiri publice controversate și să piardă teren, JD Vance ar putea încerca să se repoziționeze drept un susținător autentic al mișcării MAGA și un posibil succesor natural sau, cel puțin, ca un lider a cărui stabilitate nu este pusă sub semnul întrebării.

Dacă nu reușește să iasă din rolul de executant al crizelor altora și să-și construiască o identitate proprie credibilă, Vance riscă să devină o figură de tranziție și nu un lider de durată.

