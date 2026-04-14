Trump explodează împotriva lui Meloni: „Sunt șocat de ea!” – Scandal diplomatic SUA-Italia pe tema Iranului și Ormuzului

Trump furios pe „prietena” Meloni: „Sunt șocat! Imigrația ucide Italia”

Într-un interviu exploziv acordat publicației italiene Corriere della Sera, președintele SUA, Donald Trump, a lansat acuzații dure la adresa prim-ministrului Giorgia Meloni, fostă sa aliată apropiată în Europa. Declarațiile vin pe fondul refuzului Italiei de a participa la blocada din Strâmtoarea Ormuz și de a permite aterizări ale avioanelor militare americane la baza din Sicilia, acum două săptămâni.

Critici usturătoare: Meloni, acuzată că lasă Italia fără petrol și expusă pericolului iranian

„Vă place vouă, italienilor, faptul că prim-ministrul vostru nu face nimic pentru a obține petrol? Oamenilor le place de ea? Nu-mi pot imagina. Sunt șocat de ea. Am crezut că are curaj, dar m-am înșelat”, a tunat Trump în interviul de peste șase minute. El a subliniat că Italia, dependentă de petrolul din zonă, refuză implicarea, lăsând SUA să facă „treaba în locul ei”.

Trump, care o numise recent pe Meloni „prietenă și mare lider care încearcă mereu să ajute”, și-a schimbat radical tonul. „Nu mai este aceeași persoană, iar Italia nu va mai fi niciodată aceeași țară. Imigrația ucide Italia și întreaga Europă”, a adăugat el, contrastând cu poziția fermă a premierului ungar Viktor Orban.

De la aliați la dușmani: Trump îl laudă pe Orban și lovește NATO

Președintele american l-a elogiat din nou pe Orban: „Nu a lăsat imigranții să vină și să-i ruineze țara, așa cum a făcut Italia”. El a acuzat Europa de politici dezastruoase în imigrație și energie, avertizând că „se distruge pe dinăuntru” cu cele mai mari costuri energetice din lume, bazându-se pe Trump să mențină deschisă Strâmtoarea Ormuz.

„Le-am cerut să trimită tot ce vor, dar nu vor pentru că NATO este un tigru de hârtie”, a mai spus Trump, referindu-se la apelul său pentru dragoare de mine în zonă.

Răspunsul lui Meloni și atacul la Papa Leon al XIV-lea

Meloni l-a criticat pe Trump pentru atacurile la adresa Papa Leon al XIV-lea, numindu-le „inacceptabile”. Replica lui Trump a fost fulgerătoare: „Ea este cea inacceptabilă, pentru că nu-i pasă dacă Iranul are o armă nucleară și ar arunca în aer Italia în două minute dacă ar avea ocazia”.

Trump a recunoscut că nu a mai vorbit cu ea luna trecută, deoarece „nu vrea să ne ajute cu NATO, nu vrea să ne ajute să scăpăm de armele nucleare”. Despre Papă, a afirmat: „Nu înțelege și nu ar trebui să vorbească despre război, pentru că nu are nicio idee despre ce se întâmplă. Nu înțelege că 42.000 de protestatari au fost uciși în Iran luna trecută”.

Suspendarea acordului cu Israelul și apelul pontifical la pace

Anterior, Meloni a anunțat suspendarea acordului de cooperare în apărare cu Israelul, invocând „situația actuală”, fără detalii suplimentare. Papa Leon al XIV-lea, american de origine, a condamnat războaiele: „Dumnezeu, sfâșiat de războaie, nu este de partea agresorilor”, într-o declarație văzută ca o critică la adresa lui Trump și a conflictului SUA-Israel cu Iranul.

Mediafax