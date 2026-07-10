Trump: „Dacă mă asasinează Iranul, am lăsat instrucțiuni să fie bombardat cum nu a mai fost niciodată”

Într-un interviu acordat publicației New York Post, Donald Trump a declarat că se află de ani buni pe lista țintelor regimului de la Teheran și că a stabilit deja ce măsuri ar trebui luate dacă ar fi ucis.

„Sunt pe lista lor de mult timp. Cu asta ne confruntăm”, a spus președintele american.

Trump a mers și mai departe, afirmând că a lăsat instrucțiuni explicite privind reacția Statelor Unite.

„Singurul lucru este că am lăsat instrucțiuni: dacă se întâmplă ceva, să bombardeze pur și simplu Iranul la o intensitate pe care nu au mai văzut-o niciodată”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Tensiunile dintre Trump și Iran durează de ani de zile

Relațiile dintre Donald Trump și regimul de la Teheran sunt tensionate încă din ianuarie 2020, când, la ordinul său, armata americană l-a ucis într-un atac cu dronă pe generalul iranian Qasem Soleimani, comandant al Forței Quds din cadrul Gardienilor Revoluției.

De atunci, autoritățile iraniene au amenințat în repetate rânduri cu represalii și au afirmat public că îl consideră pe Trump responsabil pentru moartea lui Soleimani.

Informații despre un presupus complot

Declarațiile președintelui american vin după ce CNN și The Wall Street Journal au relatat că Israelul ar fi avertizat administrația de la Washington cu privire la existența unui presupus complot iranian care l-ar avea ca țintă pe Donald Trump.

Potrivit unor oficiali americani citați de presa americană, există însă și ipoteza că informațiile transmise de Israel ar fi avut scopul de a influența deciziile Casei Albe în relația cu Iranul.

Întrebat despre aceste informații, Trump a negat că ar exista un nou plan de asasinat.

„Nu, nu. Israelul nu a venit cu nimic nou. Sunt pe locul întâi pe lista lor de foarte mult timp”, a spus el.

Trump a supraviețuit deja unei tentative de asasinat

Donald Trump a fost ținta mai multor tentative de asasinat în ultimii ani.

Cea mai gravă a avut loc în iulie 2024, în timpul unui miting electoral organizat în statul Pennsylvania. Un glonț i-a atins urechea, însă fostul și actualul președinte al SUA a scăpat fără răni grave.