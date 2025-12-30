Trump cere dezarmarea urgentă a grupării Hamas

Președintele SUA, al cărui plan de pace în 20 de puncte impune dezarmarea grupării militante, a făcut aceste comentarii în timpul întâlnirii sale de luni, în Florida, cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, potrivit BBC.

În timpul unei conferințe de presă cu Netanyahu după întâlnirea celor doi lideri, Trump a declarat că Israelul „a respectat planul 100%”, în ciuda atacurilor continue ale armatei sale în Gaza.

Întrebat cât de repede ar trebui Hamas și Israelul să treacă la faza a doua a planului de pace, Trump a răspuns: „Cât de repede putem. Dar trebuie să existe dezarmare”.

Vorbind despre Hamas, el a spus: „Trebuie să dezarmeze într-un timp destul de scurt.” Trump a mai spus că reconstrucția din Gaza ar putea „începe destul de curând”.

Planul de pace pentru Gaza a intrat în vigoare în octombrie. În cadrul celei de-a doua faze, un guvern tehnocrat ar urma să fie instaurat în teritoriul devastat, Hamas să se dezarmeze, iar trupele israeliene ar urma să se retragă. Reconstrucția Gazei ar trrebui să înceapă atunci.

Criticii au sugerat, însă, că Netanyahu ar putea încerca să amâne procesul planului și, în schimb, să facă presiuni asupra dezarmării Hamas înainte de retragerea trupelor israeliene.

Prim-ministrul israelian a fost acuzat că nu dorește să se implice serios în problema viitorului politic al palestinienilor.

Dezarmare, odată cu recunoașterea statului palestinian

Oficialii Hamas au declarat că o dezarmare completă ar trebui să aibă loc odată cu progresele către un stat palestinian independent.

Întrebat dacă este îngrijorat dacă Israelul nu acționează suficient de repede pentru a trece la faza a doua a planului, Trump a spus că „s-a ridicat la înălțimea planului”.

„Nu sunt îngrijorat de nimic din ceea ce face Israelul, sunt îngrijorat de ceea ce fac sau poate nu fac alți oameni”, a adăugat el.

De la intrarea în vigoare a armistițiului, cel puțin 414 palestinieni au fost uciși de armata israeliană în Gaza, potrivit ministerului sănătății condus de Hamas.

Armata israeliană, care controlează mai mult de jumătate din Gaza, a declarat că a deschis focul doar ca răspuns la încălcările armistițiului. A dat vina pe Hamas pentru uciderea a trei soldați israelieni în aceeași perioadă.

(sursa: Mediafax)