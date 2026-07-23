5 piloni ai longevității: Secretele unei vieți sănătoase

Specialiștii în gerontologie susțin că anii în plus contează doar atunci când sunt însoțiți de energie, mobilitate și o stare bună de sănătate.

„Ceea ce ne dorim cu adevărat este să avem mai mulți ani, dar și ca aceștia să fie ani de calitate”, explică Dr. David Barzilai, medic specializat în longevitate și redactor medical al raportului „Pathways to Longevity” realizat de Harvard Health Publishing. Potrivit acestuia, oamenii nu își doresc perioade lungi de fragilitate și dependență, ci ani în care să se poată bucura de activitățile preferate, de relații și de independență.

Cercetările recente arată că, deși genetica are un rol important în procesul de îmbătrânire, stilul de viață rămâne unul dintre cei mai importanți factori care pot influența durata și calitatea vieții. Cinci elemente apar constant în studiile despre longevitate: mișcarea, alimentația echilibrată, somnul de calitate, gestionarea stresului și conexiunile sociale.

Mișcarea, esențială pentru o viață lungă

Activitatea fizică este considerată unul dintre cei mai puternici indicatori ai sănătății pe termen lung. Exercițiile influențează simultan mai multe sisteme ale organismului, de la metabolism și sănătatea inimii până la funcționarea creierului și menținerea densității osoase.

Dr. Barzilai recomandă combinarea mai multor tipuri de activitate fizică pentru rezultate optime: antrenamente de forță de cel puțin două ori pe săptămână și exerciții aerobice regulate — aproximativ 150 de minute de intensitate moderată sau 75 de minute de activitate intensă săptămânal.

Chiar și mișcarea de scurtă durată are beneficii importante. Pauzele active de câteva minute în timpul perioadelor lungi petrecute pe scaun pot contribui la îmbunătățirea glicemiei și a tensiunii arteriale.

Nutriția, combustibilul organismului

Alimentația influențează mediul în care funcționează celulele, afectând nivelul inflamației, metabolismul și capacitatea organismului de reparare.

Potrivit specialiștilor, cele mai eficiente strategii nu sunt dietele extreme, ci revenirea la principii simple: consumul de alimente cât mai puțin procesate, aport suficient de proteine și evitarea excesului de carbohidrați rafinați care provoacă variații mari ale glicemiei.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, proteinele devin și mai importante pentru menținerea masei musculare și a forței fizice.

Somnul, perioada de regenerare a organismului

Odihna este un element esențial al longevității. În timpul somnului, organismul desfășoară procese importante de refacere: elimină produși reziduali din creier, consolidează memoria și reglează hormonii implicați în stres și apetit.

Experții recomandă adulților între șapte și opt ore de somn pe noapte. Totuși, regularitatea programului de odihnă poate fi la fel de importantă precum durata.

Menținerea unei ore constante de trezire, inclusiv în weekend, este una dintre cele mai accesibile schimbări care pot îmbunătăți calitatea somnului.

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Gestionarea stresului, protecție împotriva uzurii corpului

Stresul nu este întotdeauna negativ. Reacția naturală a organismului la stres poate crește concentrarea și energia în situații dificile. Problema apare atunci când această stare devine permanentă.

„Stresul cronic menține organismul într-o stare de alertă continuă”, avertizează Dr. Barzilai. În timp, acest lucru poate afecta sănătatea cardiovasculară și sistemul imunitar, poate perturba somnul și metabolismul și poate accelera procese asociate îmbătrânirii.

Tehnicile de relaxare, activitatea fizică, timpul petrecut în natură și un program echilibrat pot contribui la reducerea efectelor stresului prelungit.

Conexiunile sociale, factor esențial pentru sănătate

Relațiile cu ceilalți reprezintă un alt element important al unei vieți lungi și sănătoase. Studiile asupra longevității arată că persoanele care mențin legături sociale puternice tind să aibă o stare generală de sănătate mai bună și un risc mai redus de izolare.

Familia, prietenii, comunitățile și activitățile care creează sentimentul de apartenență pot avea un impact comparabil cu al altor obiceiuri sănătoase.

Longevitatea nu are o soluție miraculoasă

În ciuda interesului crescut pentru terapii și produse care promit întinerirea, specialiștii spun că elementele fundamentale rămân cele mai importante.

„O sănătate bună este surprinzător de lipsită de farmec”, spune Dr. Barzilai. „Cele mai importante lucruri sunt obiceiurile de bază pe care oamenii le cunosc deja, dar pe care rareori le mențin constant timp de decenii.”

Mișcarea regulată, alimentația echilibrată, somnul suficient, reducerea stresului și relațiile sociale solide formează fundația unei vieți mai lungi și mai sănătoase — cinci obiceiuri simple care pot avea un impact major asupra anilor trăiți cu energie și independență, potrivit health.harvard.edu.