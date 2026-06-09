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Umilință: Trump a fost huiduit puternic la Madison Square Garden, în timpul meciului din finala NBA

de Redacția Jurnalul    |    09 Iun 2026   •   11:02
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Umilință: Trump a fost huiduit puternic la Madison Square Garden, în timpul meciului din finala NBA
Hepta/Trump, umilit de public în loja sa VIP

Președintele american, Donald Trump, a fost întâmpinat cu huiduieli puternice din partea publicului înaintea meciului din finala Asociației Naționale de Baschet (NBA) de la Madison Square Garden din New York, potrivit relatărilor presei americane. Conform agenției Associated Press și imaginilor difuzate online, huiduielile au izbucnit din rândul fanilor atunci când președintele republican, care urmărea meciul dintr-o lojă VIP, a apărut pe ecranul gigant al arenei în timpul intonării imnului național, luni seara.

Președintele SUA, Donald Trump, a devenit marți primul lider american aflat în funcție care asistă la un meci din finala Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), fiind prezent la partida dintre New York Knicks și San Antonio Spurs, disputată la Madison Square Garden.

Trump a ajuns la arena din New York înaintea începerii meciului și a urmărit partida dintr-o lojă protejată cu panouri de sticlă, alături de proprietarul clubului Knicks, James Dolan, mai mulți membri ai administrației sale și nepoata sa, Kai Trump.

În timpul intonării imnului național, Trump s-a ridicat în picioare și a salutat drapelul american. Apariția sa pe ecranul arenei a fost întâmpinată cu huiduieli puternice din partea unor spectatori.

Prezența președintelui a determinat măsuri de securitate excepționale. Serviciile Secrete americane și poliția din New York au instituit un perimetru extins în jurul arenei, iar toți spectatorii, jucătorii și angajații au trecut prin controale similare celor din aeroporturi, potrivit AP.

Comisarul NBA, Adam Silver, a declarat anterior că Trump este „un fan autentic al echipei Knicks” și că este binevenit la meciurile ligii. El a subliniat că sportul poate reprezenta un element de unitate într-o perioadă marcată de diviziuni politice.

Antrenorii celor două echipe, Mike Brown și Mitch Johnson, au minimizat impactul vizitei prezidențiale asupra pregătirii meciului, deși jucătorii și oficialii au fost nevoiți să ajungă mai devreme la arenă pentru a trece de filtrele de securitate.

Printre personalitățile prezente la meci s-au numărat și Derek Jeter, Spike Lee, Timothée Chalamet, Ben Stiller și Tina Fey.

 

 

 

 

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Subiecte în articol: donald trump huiduieli Madison Square Garden
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