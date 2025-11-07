Trump explică de ce a anulat întâlnirea cu Putin: Rusia nu vrea să se oprească încă

Trump și Putin păreau hotărâți să se întâlnească în Ungaria după o convorbire telefonică în octombrie, dar discuțiile au fost anulate de președintele american, aparent pentru că se îndoia că ar putea duce la progrese în ceea ce privește un acord de pace.

„Disputa de bază este că ei pur și simplu nu vor să se oprească încă”, a spus Trump. „Cred că o vor face, cred că acest lucru are un impact negativ asupra Rusiei, un impact negativ asupra ambelor țări, evident”.

Trump a reamintit că, în opinia sa, invazia Rusiei în Ucraina nu ar fi avut loc niciodată dacă el ar fi fost președinte și spune că „a fost cu Biden”.

Viktor Orban este de acord cu aliatul său și spune că „nu există nicio îndoială” că, dacă Trump ar fi fost președintele SUA, „nu ar fi existat război”.

Întrebat dacă mai dorește să se deplaseze la Budapesta pentru un summit cu Putin, Trump spune că „i-ar plăcea să o facă” în capitala Ungariei.

Trump mai spune că el și Orban „sunt de acord că războiul se va termina”, iar Orban declară reporterilor că are „câteva idei” despre cum s-ar putea întâmpla acest lucru. El adaugă că le va prezenta, vineri, lui Trump.

