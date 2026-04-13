Trump: Iranul vrea „cu orice preţ” să încheie un acord cu SUA

„Vă pot spune că cealaltă tabără ne-a contactat. Ar vrea să facă un acord, cu orice preţ”, a dat asigurări liderul american în faţa presei.



De asemenea, el a adăugat, pe platforma sa Truth Social, că 34 de nave au traversat duminică strâmtoarea Ormuz, „departe de numărul cel mai ridicat de la închiderea acestei căi navigabile” de către Iran.



Preşedintele american a ordonat duminică o blocadă navală asupra porturilor iraniene, fixată pentru luni la ora 14:00 GMT, după eşecul discuţiilor directe dintre SUA şi Iran, desfăşurate la Islamabad.



Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează 20% din producţia mondială de petrol şi gaz natural lichefiat, a fost redus deja cu aproximativ 90% de la începutul conflictului actual, potrivit companiei de date maritime Lloyd's List Intelligence.

