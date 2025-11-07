Trump și Orbán discută despre retragerea trupelor americane din România:Trump: Îmi plac mult românii

În cadrul întâlnirii de la Casa Albă cu premierul ungar Viktor Orbán, președintele american Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști despre anunțul Pentagonului privind retragerea unui număr semnificativ de trupe americane din România — o decizie care pare să contrazică declarațiile sale anterioare.

Întrebat direct dacă Pentagonul l-a ignorat sau dacă și-a schimbat poziția, Trump a răspuns ferm că nu există neînțelegeri între Casa Albă și Departamentul Apărării.

Reporter: Ați spus că nu veți retrage trupe din Europa, dar acum Pentagonul a anunțat că va retrage un număr semnificativ de trupe din România – ce s-a întâmplat, v-a ignorat Pentagonul sau v-ați răzgândit?

Donald Trump: Nu, Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun. Mai facem schimbări, în total e același număr, doar că mai mutăm oameni. Mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav. Pete, dacă ai putea tu să spui ceva?

Pete Hegseth: Nimic din ce am făcut nu a fost necoordonat cu Casa Albă. Totul face parte din perspectiva pe care o avem față de Europa și vor rămâne trupe în România; va fi doar o schimbare în felul în care facem rotația.

Donald Trump: Relația cu România e foarte bună, așa-i?

Pete Hegseth: Foarte bună. Și noi am coordonat asta cu secretarul general Rutte, cu aliații noștri, toată lumea a fost anunțată și totul a fost bine.

Donald Trump: Relația cu România e foarte bună, relația cu Europa e foarte bună. Nu sunt de acord cu ce face Europa în ce privește imigrația, dar sunt de acord cu ei pe multe alte subiecte. Tocmai am semnat cel mai bun acord comercial semnat vreodată – 950 de miliarde de dolari – și am reușit să-l obținem datorită tarifelor. E un acord foarte bun. Înainte eram tratați rău.

Declarațiile vin după ce Pentagonul a confirmat o restructurare parțială a prezenței americane în România, precizând că este vorba despre o rotire strategică a trupelor, nu o retragere completă. Oficialii americani subliniază că relația bilaterală cu Bucureștiul rămâne solidă, iar cooperarea militară va continua.

(sursa: Mediafax)