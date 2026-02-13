Trump revocă principiile de bază ale reglementărilor americane privind clima

Este cea mai amplă renunțare la politica privind schimbările climatice de către administrație de până acum, după o serie de reduceri de reglementări și alte măsuri menite să deblocheze dezvoltarea combustibililor fosili și să împiedice implementarea energiei curate, potrivit Reuters.

„În cadrul procesului recent finalizat de EPA (Agenția pentru Protecția Mediului), punem capăt oficial așa-numitei constatări de periclitare, o politică dezastruoasă din epoca Obama care a afectat grav industria auto americană și a crescut prețurile pentru consumatorii americani”, a declarat Trump, spunând că este cea mai mare acțiune de dereglementare din istoria SUA.

Trump a anunțat abrogarea alături de administratorul EPA, Lee Zeldin, și de directorul de buget al Casei Albe, Russ Vought, care a încercat de mult timp să revoce constatarea și a fost un arhitect cheie al proiectului de politică conservatoare Project 2025.

Trump a declarat că este de părere că schimbările climatice sunt o „escrocherie” și a retras Statele Unite din Acordul de la Paris, excluzând astfel cel mai mare contribuitor istoric la încălzirea globală din eforturile internaționale de combatere a acesteia, pe lângă eliminarea creditelor fiscale din epoca Biden care vizau accelerarea implementării mașinilor electrice și a energiei regenerabile.

Zeldin a declarat că administrația Trump a adoptat cea mai semnificativă politică climatică din ultimii 15 ani, lucru pe care agenția l-a evitat în timpul primului său mandat, din cauza îngrijorării industriei cu privire la incertitudinea juridică și de reglementare.

„Numită de unii drept Sfântul Graal al excesului de reglementare federală, constatarea privind periclitarea EPA din 2009 a lui Obama este acum eliminată”, a spus el.

Constatările privind punerea în pericol au fost adoptate pentru prima dată de Statele Unite în 2009 și au determinat EPA să ia măsuri în temeiul Legii privind aerul curat din 1963 pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon, metan și alți patru poluanți atmosferici care captează căldura, proveniți de la vehicule, centrale electrice și alte industrii.

Acest lucru s-a întâmplat după ce Curtea Supremă a decis în 2007, în cazul Massachusetts vs. EPA, că agenția are autoritatea de a reglementa emisiile de dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră în temeiul Legii privind aerul curat.

Abrogarea sa ar elimina cerințele de reglementare pentru măsurarea, raportarea, certificarea și respectarea standardelor federale privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru autoturisme, dar este posibil să nu se aplice inițial surselor staționare, cum ar fi centralele electrice.

(sursa: Mediafax)