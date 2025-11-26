Trump susține că este sănătos, după un articol ”defăimător” publicat de ”fițuica” New York Times

”Demenții stângii radicale ai New York Times, care în curând se va închide, au publicat un articol defăimător despre mine afirmând că probabil îmi pierd energia, în pofida faptelor care demonstrează exact contrariul”, a scris Trump pe rețeaua de socializare Truth Social.



”Această FIȚUICÃ ieftină este cu adevărat un DUȘMAN AL POPORULUI. Katie Rogers (...) este o jurnalistă de mâna a doua, urâtă deopotrivă în interior și în exterior”, a adăugat președintele, menționând-o pe autoarea acelui articol.



Aceasta din urmă, în articolul publicat marți, scrie că numărul aparițiilor publice ale lui Trump între învestirea sa din 20 ianuarie și 25 noiembrie a scăzut cu procentul exact de 39% față de perioada similară a primului său mandat. De asemenea, ziua de lucru a lui Trump începe mai târziu și el face mai puține deplasări în interiorul SUA, mai remarcă ea în încercarea de a demonstra că președintele, care anul viitor va împlini 80 de ani, ar avea probleme mai serioase de sănătate.



După reacția președintelui, New York Times i-a luat apărarea jurnalistei sale, despre care a scris că ”demonstrează într-un mod exemplar cum o presă liberă și independentă ajută americanii să înțeleagă mai bine guvernul și pe cei care îi conduc”.



Cel mai vârstnic președinte al SUA la momentul inaugurării, republicanul Donald Trump încearcă să scoată în evidență vitalitatea sa pentru a se deosebi de predecesorul său democrat, Joe Biden, al cărui declin cognitiv devenea tot mai clar spre sfârșitul mandatului și evita contactele cu presa, iar, potrivit lui Trump, ajunsese să folosească sistematic semnătura automată (autopen) în documentele oficiale.



Totuși, și în ce-l privește pe Trump au început să apară semne de întrebare legate de sănătatea sa, după ce a fost văzut în public cu gleznele umflate și cu o vânătaie pe dosul palmei pe care încercase să o ascundă folosind un fond de ten cu o nuanță nepotrivită culorii pielii sale. De asemenea, la eveniment recent în Biroul Oval el a părut că era aproape să ațipească.



Casa Albă a anunțat oficial în luna iulie că Trump suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune frecventă la persoanele în vârstă, dar a susținut la momentul respectiv că are o ”stare de sănătate excelentă”, la fel afirmând și el acum în mesajul despre acel articol. ”Va veni o zi când nu voi mai avea energie, tuturor li se întâmplă, dar cu un examen fizic complet și un test cognitiv complet (pe care l-am trecut cu un rezultat excelent) efectuate recent, cu siguranță că nu este momentul”, a asigurat Trump, care a efectuat recent și un examen RMN, fără a preciza motivul.

AGERPRES