Trump și-a pierdut suporterii-surpriză de la alegerile prezidențiale

de Redacția Jurnalul    |    26 Noi 2025   •   06:40
Sursa foto: Hepta/susținător Donald Trump

Donald Trump a picat, la începutul acestei luni, primul test de popularitate din noul său mandat, după ce democrații au câștigat trei curse electorale majore, între care și primăria New York-ului. Rezultatele unui sondaj de opinie vin să întărească imaginea de politician în picaj a președintelui Trump. Pew Research Center a chestionat un segment de electorat care anul trecut a votat masiv pentru el: americanii de origine hispanică. 

„Numărul latino-americanilor care dezaprobă modul în care Donald Trump își gestionează funcția de președinte este mai mare decât aș celor care aprobă, iar majoritatea spun că politicile administrației sale au fost dăunătoare pentru hispanici. În plus, circa trei din patru latino-americani sunt nemulțumiți de modul în care merg lucrurile în țară”, arată Pew Research Center.

CNN notează că Trump a fost candidatul republican cu cele mai multe voturi obținute vreodată din zona hispanică. În confruntarea cu Kamala Harris, Trump a luat 48% dintre voturile hispanicilor - un bazin electoral mult lărgit, ținând cont că în finala precedentă, cu Joe Biden, obținuse doar 36%. Mulți americani de origine hispanică declarau anul trecut, în preajma alegerilor pentru Casa Albă, că s-au săturat de democrații care doar le fac promisiuni, dar nu le rezolvă problemele. 

 

  

