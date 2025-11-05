Trump încearcă o tactică veche cu China în privința fentanilului

Săptămâna trecută, după întâlnirea cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, Trump a acceptat să reducă la jumătate tarifele vamale aplicate Chinei pentru produsele legate de fentanil, în schimbul unui nou „consens” privind acest drog, care, potrivit secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, va fi negociat prin intermediul unui nou grup de lucru bilateral, scrie Reuters.

Acordul reînvie un canal de comunicare acceptat de China, dar mult timp ridiculizat de legislatorii republicani, care susțin că Beijingul propune astfel de grupuri de lucru ca concesii în cadrul discuțiilor la nivel înalt și apoi împotmolește SUA în negocieri prelungite.

De asemenea, acesta semnalează o schimbare pentru oficialii lui Trump, care au insistat că măsurile punitive vor rămâne în vigoare până când Beijingul va dovedi că ia măsuri împotriva lanțurilor de aprovizionare cu fentanil.

„Administrația a făcut compromisuri semnificative în propria poziție față de China și combaterea traficului de droguri, acceptând acum angajamentul de a lansa un grup de lucru”, a declarat Henrietta Levin, care a ocupat funcția de director pentru China în cadrul Consiliului Național de Securitate al președintelui Joe Biden și este acum cercetător principal la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Levin a afirmat că un astfel de grup de lucru ar putea totuși să dea rezultate, dar că China a reușit să vândă cooperarea în materie de combatere a traficului de droguri Statelor Unite de cel puțin trei ori în ultimul deceniu, sub Trump și Biden.

„Începi să te întrebi de câte ori ne pot vinde exact același angajament fără convingere”, a spus ea.

Oficialii administrației Trump afirmă că, de data aceasta, mecanismul va fi axat pe rezultate, nu va fi un forum de dialog privind fentanilul.

(sursa: Mediafax)