Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump avertizează că va trebui să se facă ceva împotriva traficului de droguri în Mexic

Trump avertizează că va trebui să se facă ceva împotriva traficului de droguri în Mexic

de Redacția Jurnalul    |    03 Ian 2026   •   20:00
Trump avertizează că va trebui să se facă ceva împotriva traficului de droguri în Mexic
Sursa foto: Hepta/Donald Trump susține că Mexic este o ţara guvernată de cartelurile de droguri

 Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat sâmbătă că trebuie să se facă ceva împotriva traficului de droguri din Mexic, afirmând că ţara este guvernată de cartelurile de droguri, transmite EFE.

Preşedintele american a făcut această declaraţie într-un interviu telefonic acordat postului de televiziune Fox News, după atacul împotriva Venezuelei care a dus la arestarea preşedintelui Nicolas Maduro, pe care îl acuză a fi un lider al traficului de droguri.

Trump a precizat că arestarea lui Maduro nu a fost un mesaj pentru preşedinta mexicană, Claudia Sheinbaum, pe care a descris-o ca fiind o "prietenă" şi "o femeie bună", dar a subliniat : "cartelurile guvernează Mexicul; ea nu guvernează".

El a dezvăluit că i-a propus lui Sheinbaum de mai multe ori ca armata americană să combată traficul de droguri din Mexic, dar preşedinta i-a cerut să nu facă acest lucru.

Trump a explicat că în Statele Unite sute de mii de oameni mor din cauza drogurilor care, potrivit lui, intră în mare parte în ţară pe la graniţa cu Mexicul: "În caz că nu ştiţi, acestea vin prin graniţa sudică. Trebuie să facem ceva în legătură cu Mexicul", a spus el.

Când a venit la putere în urmă cu aproape un an, Trump a clasificat principalele carteluri de droguri din Mexic ca organizaţii teroriste străine şi a anunţat impunerea de taxe vamale asupra exporturilor mexicane şi canadiene, ca măsură de represalii pentru comerţul cu fentanil.

Guvernul Sheinbaum a oferit Statelor Unite cooperarea în combaterea traficului de droguri şi a migraţiei ilegale, dar a subliniat că suveranitatea teritorială a Mexicului este inviolabilă.AGERPRES

