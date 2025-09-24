Trump: Ucraina poate recâștiga tot teritoriul pierdut în fața Rusiei

Trump, care s-a întâlnit, marți, cu liderul Ucrainei la ONU, afirmase anterior că atât Kievul, cât și Moscova ar trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului.

„Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele inițiale de unde a început acest război reprezintă o opțiune foarte realistă”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

În postare, Trump a criticat modul în care Rusia duce războiul, spunând că a luptat „fără direcție” într-un conflict pe care o „adevărată putere militară” l-ar fi câștigat „în mai puțin de o săptămână”.

„Putin și Rusia au MARI probleme economice, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze”, a adăugat el.

Trump a mai spus că Statele Unite vor continua să furnizeze arme NATO, „pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele”.

(sursa: Mediafax)