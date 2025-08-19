Trump, acuzat că „îl pregătește pe Zelenski pentru eșec”, după ce a fost manipulat de către Putin

Ellwood susține că Trump a fost „manipulat” de către Vladimir Putin în timpul summitului de vineri, iar întreaga inițiativă a vizitei lui Zelenski și a liderilor europeni la Casa Albă a fost mai degrabă un joc strategic decât un demers diplomatic autentic.

„Îl văd pe Trump pregătind deliberat terenul pentru eșec, ca apoi să poată spune: «Am încercat, dar ei nu au vrut să colaboreze»!”, a afirmat Ellwood pentru publicația „Express”.

Fostul deputat britanic descrie recenta întâlnire dintre Trump și Putin ca pe o victorie de imagine pentru liderul de la Kremlin.

„Covor roșu, strângere de mână cu președintele american și, în final, nici măcar un acord de încetare a focului.”, a rezumat Ellwood summitul din Alaska.

„Dar Trump nu este naiv și este conștient de constrângerile generate de propriile promisiuni. El privește imaginea de ansamblu, gândind ca la șah, cu cinci-șase mutări înainte.”, a adăugat el.

În opinia fostului oficial britanic, Trump ar putea încerca să se prezinte drept liderul care a „făcut tot ce i-a stat în putință”, pentru ca, ulterior, să își justifice retragerea din dosarul ucrainean și chiar posibile înțelegeri directe cu Rusia.

Expertul britanic avertizează însă că oferta pe care Trump o pune pe masă nu poate fi acceptată de către Zelenski.

„Este o politică de conciliere. Zelenski nu va dori niciodată să fie președintele care cedează o cincime din țară unui agresor, doar pentru ca acesta să se regrupeze și să atace din nou.”, a precizat Ellwood, criticând și lipsa diplomaților cu experiență din actuala administrație americană.

Europa riscă o ruptură periculoasă cu SUA

Fostul președinte al Comisiei de Apărare din Parlamentul britanic avertizează că administrația Trump intră într-o nouă etapă lipsită de diplomați de carieră și se bazează pe apropiați fără pregătire în politică externă.

„Trump 1.0 a însemnat o diplomație americană tradițională, cu oameni talentați, capabili să organizeze un summit și să obțină rezultate. Toți aceștia au dispărut. În locul lor, Trump 2.0 se bazează pe prieteni și parteneri din imobiliare, care nu au experiența necesară.”, a remarcat Ellwood.

El a avertizat că această abordare riscă să împingă, deliberat, Ucraina spre eșec.

„Nimeni din echipa lui nu îl contrazice, toți vâslesc în direcția sa. Iar asta înseamnă că Zelenski este forțat să eșueze. Europa și America nu mai sunt pe aceeași linie, ceea ce este extrem de periculos – am văzut asta în Primul și Al Doilea Război Mondial.”, a mai remarcat fostul oficial britanic.

Potrivit acestuia, Trump încearcă să construiască o relație „pragmatică” cu Rusia, independentă de dosarul ucrainean, pentru a putea încheia tranzacții bilaterale.

În urma întâlnirii cu Vladimir Putin, la baza militară Elmendorf-Richardson din Alaska, liderul american ar fi trecut imediat de la ideea unui simplu armistițiu la propunerea unui acord de pace mai amplu.

Trump a discutat ulterior cu aliații europeni despre conflict, în condițiile în care Putin insistă să păstreze Donbasul - regiunile Donețk și Luhansk - și ar fi dispus doar să „înghețe” fronturile din Zaporojie și Herson.

Zelenski respinsese însă categoric ideea de a ceda teritorii, în mai mult rânduri.

Summitul din Alaska a lăsat multe întrebări fără răspuns. Premierul britanic, Keir Starmer, a insistat, spre exemplu, că Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide și a reafirmat că granițele nu pot fi schimbate prin forță.

Între timp, Putin a descris discuțiile drept „sincere”, dar nu a promis încetarea ostilităților, continuând atacurile pe o linie de front de 1.000 de kilometri.

Zelenski s-a arătat deschis la o posibilă întâlnire trilaterală SUA-Rusia-Ucraina, însă doar cu condiția ca sancțiunile impuse Moscovei să fie intensificate, în cazul în care Kremlinul refuză negocieri reale.

Analiștii militari au avertizat în repetate rânduri asupra faptului că Trump întâmpină mari dificultăți în încercarea de a-l influența pe Putin, care urmărește câștiguri pe termen lung.

De cealaltă parte, Ucraina vrea, deocamdată, o încetare imediată a focului, chiar dacă ar rămâne expusă amenințărilor teritoriale ale Moscovei.