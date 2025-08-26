Ucraina îl condamnă pe Woody Allen pentru discursul său la un festival de film rusesc

Potrivit presei rusești, Allen a vorbit duminică la Săptămâna Internațională de Film de la Moscova prin videoconferință. Apariția l-a pus în conflict cu establishment-ul de la Hollywood, care a îmbrățișat cauza Ucrainei în timpul războiului de 3 ani și jumătate din Rusia, actori proeminenți aderând la inițiativa de crowdfunding United24, iar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut apariții virtuale la ceremoniile Globurilor de Aur și Grammy din trecut.

Imaginile difuzate de televiziunea de stat rusă l-au arătat pe cineastul Woody Allen adresându-se unei săli de cinema arhipline de pe un ecran imens, sesiunea fiind moderată de regizorul de film pro-Kremlin, Fyodor Bondarchuk. Reportajele presei rusești l-au citat pe Allen spunând că i-a plăcut întotdeauna cinematografia rusă, povestind despre călătoriile sale anterioare în Rusia și Uniunea Sovietică și vorbind despre ce ar face dacă ar primi o propunere de a regiza un film în țară.

Ministerul ucrainean de Externe a declarat luni, într-un comunicat online, că „condamnă ferm” participarea lui Allen la festival, care „reunește susținători și purtători de cuvânt ai lui Putin”. Ministerul a numit-o „o rușine și o insultă la adresa victimelor dintre actorii și cineaștii ucraineni care au fost uciși sau răniți de criminali de război ruși”, adăugând că Allen „închide în mod deliberat ochii la atrocitățile pe care Rusia le-a comis în Ucraina”.

Într-o declarație acordată Associated Press luni, Allen l-a criticat pe Putin și a denunțat invazia, dar a cerut continuarea schimburilor culturale.

„În ceea ce privește conflictul din Ucraina, cred cu tărie că Vladimir Putin greșește total. Războiul pe care l-a provocat este îngrozitor”, a spus Allen. „Dar, orice au făcut politicienii, nu cred că întreruperea conversațiilor artistice este vreodată o modalitate bună de a ajuta.”

(sursa: Mediafax)