Ucraina dă lovitura vitezomanilor: Amenzile cresc de 10 ori

Autoritățile au decis să înăsprească unele amenzi după tragedia din 5 iunie de la Kiev. Un șofer cu 39 de încălcări rutiere a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni. Patru persoane au murit atunci, potrivit visitukraine.today.

Majoritatea încălcărilor șoferului erau legate de depășirea vitezei, iar el plătea de fiecare dată amenzi mici. Autoritățile au recunoscut că sistemul actual de sancțiuni nu mai funcționează.

Amenda pentru depășirea vitezei cu peste 20 km/h nu a mai fost revizuită de aproape două decenii. După reducerea de 50% pentru plata anticipată, introdusă în 2021, suma reală este de doar 170 de grivne. Aceasta echivalează cu aproximativ 3,3 euro. Potrivit lui Oleksiy Biloshitsky, din conducerea Poliției Rutiere, amenda și-a pierdut de mult funcția preventivă.

Depășirea vitezei, principala cauză a accidentelor

Anul trecut, aproape 2.900 de persoane au fost sancționate pentru depășirea vitezei de peste 50 de ori fiecare. În prima jumătate a anului 2026, poliția a înregistrat peste 4.300 de accidente rutiere cu victime cauzate de viteză excesivă. Peste 600 de persoane au murit, iar peste 5.500 au fost rănite. Depășirea vitezei rămâne cauza a peste 42% din totalul accidentelor.

Noile amenzi, pe patru niveluri de gravitate

Proiectul de lege introduce patru trepte de sancțiuni, în funcție de cât de mult depășește șoferul limita legală.

Pentru depășirea cu peste 20 km/h, amenda va fi de 680 de grivne, aproximativ 13 euro. Suma este dublă față de cea actuală. Pentru peste 40 km/h, amenda ajunge la 2.040 de grivne, circa 40 de euro. Depășirea cu peste 60 km/h va fi sancționată cu 2.720 de grivne, aproximativ 53 de euro. Pentru peste 80 km/h, amenda este de 3.400 de grivne, circa 67 de euro.

Șoferii care depășesc limita cu peste 60 sau 80 km/h de cinci ori într-un an vor primi amenda maximă. Aceasta este de 17.000 de grivne, echivalentul a circa 333 de euro. În prezent, amenda maximă pentru depășirea cu peste 50 km/h este de doar 1.700 de grivne, aproximativ 33 de euro.

Reducerile pentru plata anticipată, limitate la încălcările ușoare

Reducerea de 50% pentru plata în termen de 10 zile se va aplica doar primelor două categorii de încălcări. Acestea sunt cele de până la 40 km/h peste limită. Pentru abaterile mai grave, șoferii vor trebui să plătească suma integrală, fără nicio reducere. Astfel de încălcări nu vor mai putea fi anulate pe motiv de nesemnificație.

Noua lege elimină o problemă frecventă legată de camerele de supraveghere. În prezent, procesul-verbal se emite automat pe numele proprietarului mașinii, chiar dacă altcineva conducea la momentul încălcării. Noua reglementare va permite șoferului real să plătească personal amenda.

Opiniile experților privind eficacitatea reformei

Avocatul Dmytro Buzanov atrage atenția că răspunderea sporită se aplică doar de la a cincea încălcare încolo. Potrivit lui, încălcările repetate din categoriile inferioare rămân fără consecințe suplimentare. Deputatul Andriy Osadchuk avertizează că amenzile mai mari, fără o rețea extinsă de camere, vor avea un efect limitat.

(sursa: Mediafax)