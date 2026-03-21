Ucraina încearcă reluarea negocierilor de pace. O delegație de la Kiev a ajuns la Miami

Între timp, un atac cu dronă al Rusiei asupra orașului Zaporojia a ucis cel puțin două persoane, a declarat un oficial ucrainean sâmbătă, înaintea așteptatelor discuții între SUA și Ucraina.Șeful regional al Zaporojiei, Ivan Fedorov, a precizat că un bărbat și o femeie și-au pierdut viața, iar doi copii au fost răniți când o dronă rusească a lovit o locuință privată în dimineața zilei de sâmbătă, potrivit AP.

Negocieri Ucraina-SUA la Miami

Atacul a avut loc înaintea întâlnirilor dintre SUA și Ucraina, care ar urma să aibă loc sâmbătă, în Miami.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis joi seara că a trimis o delegație oficială în Statele Unite pentru a relua negocierile trilaterale mediate de SUA privind încetarea invaziei Rusiei, care au fost suspendate.

Discuțiile trilaterale cu Rusia, care nu au adus până acum progrese pe probleme cheie, au fost puse pe pauză în timp ce războiul din Iran a atras atenția internațională. Casa Albă nu a confirmat încă o întâlnire cu delegația ucraineană.

Conflictul recent din Orientul Mijlociu a deviat atenția internațională de la situația din Ucraina.

În același timp, Rusia beneficiază financiar de o suspendare temporară a sancțiunilor asupra petrolului impuse de SUA, în timp ce Ucraina se confruntă cu lipsă de fonduri și așteaptă încă împrumutul promis de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene.

Anterior, sâmbătă dimineață, Ministerul rus al Apărării anunțase că Ucraina a lansat 283 de drone asupra Rusiei, în noapte de vineri spre sâmbătă, într-un atac considerat unul dintre cele mai masive din război.