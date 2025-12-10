Ucraina recucerește o parte din Pokrovsk, în timp ce apărarea orașului continuă

Ucraina a recucerit aproximativ 13 kilometri pătrați din Pokrovsk, din totalul de 29, de la mijlocul lunii noiembrie până în prezent, a declarat comandantul-șef Oleksandr Sîrski în cadrul unei conferințe de presă susținute pe 9 decembrie.

Oficialul militar a subliniat că „apărarea Pokrovskului continuă” și că numărul trupelor ucrainene din zonă va crește în perioada următoare, notează Kyiv Independent.

Sîrski a confirmat retragerea unor unități ucrainene din pozițiile aflate la 5- 7 kilometri în afara orașului, acolo unde forțele ruse intensificau presiunea.

El a explicat că menținerea acelor linii de apărare nu mai era posibilă în condiții eficiente.

Potrivit comandantului, Rusia își sporește semnificativ prezența militară în sectorul Pokrovsk, cu peste 155.000 de militari desfășurați, iar zona reprezintă 40-50% din toate bombele ghidate KAB folosite de Moscova de-a lungul frontului.

Sîrski a precizat și că orașul vecin, Mîrnograd, nu este încercuit, dar liniile de aprovizionare au devenit mai dificile.

Declarațiile vin după ce, pe 5 decembrie, Forțele de Asalt Aerian ale Ucrainei au respins afirmațiile ruse potrivit cărora Pokrovsk ar fi fost capturat, reiterând că nici Pokrovsk, nici Mîrnograd nu sunt încercuite.

(sursa: Mediafax)