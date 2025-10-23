Viktor Orban: „Ucraina nu ar trebui să devină membră a Uniunii Europene”

Premierul ungar Viktor Orban a ținut joi un discurs puternic politic la Budapesta, în care a afirmat că Ucraina nu ar trebui să devină stat membru al Uniunii Europene, scrie SkyNews.

El a spus că țara vecină „nu a fost suverană de mult timp” și ar trebui, în schimb, să stabilească o „relație specială” cu blocul comunitar.

Premierul a descris Uniunea Europeană drept „imperiul de la Bruxelles”, acuzând-o că „opresează” Ungaria și prezentându-se ca liderul care apără pacea în Europa.

Orban, cunoscut pentru relațiile apropiate cu președintele rus Vladimir Putin, a mai susținut că doar Ungaria ar putea găzdui un acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina.

Declarațiile vin după ce un summit planificat la Budapesta între Donald Trump și Vladimir Putin a fost anulat de președintele american, care a spus că întâlnirea „nu s-ar fi simțit potrivită”.

Ungaria a blocat în repetate rânduri inițiativele europene împotriva Moscovei, fiind considerată vocea cea mai apropiată de Kremlin din interiorul Uniunii Europene.

(sursa: Mediafax)