Experiment: Ucrainenii au trimis trei prizonieri ruși, cu steaguri albe, înapoi la colegii lor, care i-au ucis

de Redacția Jurnalul    |    13 Apr 2026   •   09:45
Sursa foto: Hepta

Militarii ucrainenii au trimis trei prizonieri ruși îmbrăcați în haine neutre și cu steaguri albe înapoi la colegii lor. A fost vorba despre un experiment desfășurat pe linia frontului prin care ucrainenii au vrut să afle dacă ruși respectă prevederile armistițiului. Totul a fost filmat cu drone.

În timpul armistițiului, rușii de pe linia frontului au atacat trei militari răniți și neînarmați. Aceștia erau militari ruși, eliberați de ucraineni, potrivit Live Ukraine.

Pentru a testa dacă rușii respectă prevederile armistițiului, comandamentul Brigăzii Mecanizate Separate 24 din Ucraina a organizat o evacuare medicală de probă a trei prizonieri de război ruși capturați cu o zi înainte. Aceștia erau îmbrăcați în haine neutre și aveau steaguri albe.

„Soldații răniți s-au evacuat (retras) din pozițiile avansate din Ceasov Iar. Se deplasau de la linia de contact spre spate, neînarmați, dădeau semne că primesc ajutor medical, folosind bastoane - în conformitate cu convențiile și condițiile de încetare a focului”, a explicat brigada ucraineană.

Rușii i-au observat pe cei trei și i-au ucis, potrivit ucrainenilor care au filmat scenele cu ajutorul unei drone.

„Își distrug propriii răniți! Comandamentul Diviziei 70 de Pușcași Motorizați din Rusia nu are niciun concept de onoare și este incapabil să îndeplinească măcar promisiunile «liderului» său!”, a fost concluzia ucrainenilor.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
