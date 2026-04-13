Experiment: Ucrainenii au trimis trei prizonieri ruși, cu steaguri albe, înapoi la colegii lor, care i-au ucis

În timpul armistițiului, rușii de pe linia frontului au atacat trei militari răniți și neînarmați. Aceștia erau militari ruși, eliberați de ucraineni, potrivit Live Ukraine.

Pentru a testa dacă rușii respectă prevederile armistițiului, comandamentul Brigăzii Mecanizate Separate 24 din Ucraina a organizat o evacuare medicală de probă a trei prizonieri de război ruși capturați cu o zi înainte. Aceștia erau îmbrăcați în haine neutre și aveau steaguri albe.

„Soldații răniți s-au evacuat (retras) din pozițiile avansate din Ceasov Iar. Se deplasau de la linia de contact spre spate, neînarmați, dădeau semne că primesc ajutor medical, folosind bastoane - în conformitate cu convențiile și condițiile de încetare a focului”, a explicat brigada ucraineană.

Rușii i-au observat pe cei trei și i-au ucis, potrivit ucrainenilor care au filmat scenele cu ajutorul unei drone.

„Își distrug propriii răniți! Comandamentul Diviziei 70 de Pușcași Motorizați din Rusia nu are niciun concept de onoare și este incapabil să îndeplinească măcar promisiunile «liderului» său!”, a fost concluzia ucrainenilor.

(sursa: Mediafax)