UE adoptă politică mai dură privind imigrația: Hub-uri de returnare și detenție prelungită

Cele 27 de țări ale UE ar trebui să aprobe luni o înăsprire clară a politicii migratorii. Miniștrii de Interne se vor pronunța pentru prima dată asupra textelor prezentate de Comisia Europeană.

Măsurile vor reglementa mai strict sosirile și returnările migranților. Conceptul de „hub-uri de returnare” va fi validat, scrie Le Figaro.

Prima măsură: deschiderea de centre în afara frontierelor UE. Migranții ale căror cereri de azil au fost respinse vor fi trimiși în aceste „hub-uri de returnare”.

A doua măsură: sancționarea mai severă a migranților care refuză să părăsească teritoriul european. Ei vor face față unor perioade de detenție mai lungi.

A treia măsură: retrimiterea migranților către țări din care nu provin. Europa le consideră țări „sigure”.

Numărul de sosiri a scăzut cu aproximativ 20% față de anul trecut. Cu toate acestea, presiunea asupra responsabililor politici ai UE nu a diminuat.

„Trebuie să avansăm pentru a le da cetățenilor sentimentul că avem situația sub control”, a declarat joi comisarul european Magnus Brunner. El este arhitectul acestei înăspriri a politicii migraționale.

Ideile lui Brunner provoacă reacții vehemente din partea stângii. Asociațiile de protecție a migranților denunță măsuri care încalcă drepturile omului.

„UE alege politici care vor expune și mai multe persoane la pericol și la incertitudine juridică”, avertizează Silvia Carta de la PICUM. Organizația protejează persoane fără documente.

Franța pune la îndoială legalitatea și eficacitatea unor măsuri. Spania nu este convinsă de „centrele de returnare”, deja testate fără succes real.

Sub impulsul Danemarcei, care asigură președinția rotativă a UE, statele membre avansează rapid. „Progresăm foarte repede”, asigură un diplomat european.

Există o „voință politică larg împărtășită” în rândul celor 27 de state. Dreapta și dreapta națională susțin ferm aceste măsuri.

Luni sunt prevăzute discuții despre un nou sistem de repartizare a solicitanților de azil. UE va cere statelor membre să relocheze solicitanții pe teritoriul lor.

În caz contrar, statele vor versa o contribuție financiară de 20.000 de euro per solicitant. Banii vor merge către țările aflate sub presiune, precum Grecia și Italia.

Mai multe țări și-au exprimat deja opinia. Belgia, Suedia și Austria au anunțat că nu vor accepta solicitanți de azil din alte state membre.

„Puțini miniștri de interne vor dori să spună «ok, am acceptat 3000»”, prezice un responsabil european. Până la sfârșitul anului este necesară o decizie finală privind distribuirea.

(sursa: Mediafax)