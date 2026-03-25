De ce a oprit Ungaria gazul către Ucraina și cum afectează ajutorul UE de 90 miliarde euro

Ungaria oprește gazul către Ucraina: decizia lui Viktor Orbán care poate declanșa o criză majoră în Europa

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, anunță o măsură drastică ce poate amplifica tensiunile regionale: oprirea treptată a livrărilor de gaze către Ucraina. Decizia vine pe fondul unui conflict legat de conducta petrolieră Druzhba și riscă să afecteze atât securitatea energetică a Kievului, cât și un pachet financiar crucial al Uniunii Europene, potrivit Euronews.

Ungaria taie gazul către Ucraina: decizia care tensionează regiunea

Guvernul de la Budapesta a decis să reducă progresiv livrările de gaze naturale către Ucraina, până când autoritățile de la Kiev vor relua transportul de petrol prin conducta Druzhba.

Anunțul a fost făcut de premierul Viktor Orbán într-un mesaj video publicat după ședința de guvern. Acesta a explicat că gazul care nu va mai fi exportat va fi redirecționat către rezervele interne ale Ungariei.

„Vom opri treptat livrările de gaz către Ucraina și vom stoca cantitățile rămase în țară. Atât timp cât Ucraina nu livrează petrol, nici Ungaria nu va livra gaz”, a declarat liderul de la Budapesta.

Disputa conductei Druzhba: miza energetică și politică

Conflictul dintre Ungaria și Ucraina are în centru conducta Druzhba, o infrastructură vitală din perioada sovietică, care transportă petrol rusesc către Europa Centrală, inclusiv către Ungaria și Slovacia.

Conducta a fost avariată în urma unui atac rusesc la finalul lunii februarie și nu a fost încă reparată. Autoritățile ucrainene au transmis că lucrările ar putea dura până la șase săptămâni, însă Budapesta și Bratislava acuză Kievul că întârzie intenționat intervenția.

Guvernul lui Viktor Orbán susține că Ucraina ar folosi situația ca instrument politic, încercând să provoace o criză energetică în Ungaria înaintea alegerilor generale programate pe 12 aprilie.

Efecte directe: blocarea ajutorului UE pentru Ucraina

Criza energetică dintre cele două state are consecințe majore și la nivel european. Ungaria blochează în prezent un pachet de ajutor financiar în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Comisia Europeană a propus sprijin tehnic și financiar pentru evaluarea și repararea conductei Druzhba, însă accesul experților europeni la locul avariei nu a fost confirmat până acum.

Blocajul politic riscă să întârzie sprijinul vital pentru Kiev într-un moment critic, în contextul conflictului prelungit din regiune.

Probleme suplimentare: atacuri asupra infrastructurii energetice

Premierul ungar a invocat și necesitatea consolidării rezervelor interne de gaz, după atacuri asupra conductei TurkStream pipeline, care transportă gaze rusești către Ungaria prin Turcia.

Aceste incidente cresc temerile legate de securitatea energetică în Europa Centrală și de dependența continuă a unor state de resursele energetice rusești.

Ucraina, dependentă de gazul din Ungaria

Datele furnizate de compania ucraineană de analiză energetică ExPro arată că Ungaria este unul dintre principalii furnizori de gaze pentru Ucraina.

În 2025, Ucraina a importat peste 2,9 miliarde de metri cubi de gaz prin ruta ungară, ceea ce reprezintă aproximativ 45% din totalul importurilor de gaze ale țării.

Această dependență face ca decizia Budapestei să aibă un impact major asupra securității energetice a Ucrainei.

Apelurile Kievului și tensiunile cu vecinii

Autoritățile ucrainene au cerut în repetate rânduri Ungariei și Slovaciei să renunțe la dependența de combustibilii fosili din Rusia. Cu toate acestea, cele două state continuă să importe cantități semnificative de petrol și gaze rusești.