90 de miliarde de euro pornesc spre Ucraina

Această primă sumă este destinată sprijinirii bugetului statului ucrainean, pentru acoperirea cheltuielilor publice esențiale. În zilele următoare vor fi alocate alte șase miliarde de euro pentru achiziția de drone și alte echipamente militare.

Programul, aprobat de statele membre ale UE, prevede acordarea a 60 de miliarde de euro pentru sprijin militar și a 30 de miliarde de euro pentru susținerea funcționării statului ucrainean. Contractele finanțate prin componenta militară vor avea ca principali beneficiari producători din Uniunea Europeană, Ucraina și Norvegia.

Potrivit Executivului european, de la începutul invaziei ruse, Uniunea Europeană și statele membre au acordat Ucrainei sprijin în valoare totală de peste 211 miliarde de euro.

Programul a fost blocat luni întregi de fostul premier ungar Viktor Orbán, care s-a opus sprijinului suplimentar pentru Ucraina

Cele 90 de miliarde de euro nu reprezintă granturi, ci un împrumut contractat de UE de pe piețele financiare și acordat ulterior Ucrainei. Rambursarea ar urma să fie acoperită din eventualele despăgubiri de război plătite de Rusia sau, în lipsa acestora, din activele rusești înghețate în UE