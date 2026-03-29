Universitățile americane din Orientul Mijlociu își mută cursurile online după amenințările Iranului

Mai multe universități americane din Orientul Mijlociu au decis să suspende activitățile fizice și să continue cursurile în format online, după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a transmis amenințări, scrie CNN.

Autoritățile iraniene au anunțat că ar putea viza instituții de învățământ asociate cu Statele Unite și Israel, ca reacție la atacurile asupra universităților din Iran.

În acest context, conducerea Universității Americane din Beirut a informat că toate activitățile se vor desfășura online în zilele următoare.

O decizie similară a fost luată și de Universitatea Libaneză Americană din Beirut, care a anunțat că va funcționa în regim virtual pentru o perioadă limitată. Instituția a explicat că schimbarea are loc „ca măsură de precauție, având în vedere amenințările largi la adresa instituțiilor de învățământ din regiune”.

De altfel, mai multe universități din regiune adoptaseră deja acest model educațional încă de la începutul conflictului din Iran, care a izbucnit în urmă cu peste o lună.

În Qatar, autoritățile au decis încă din prima zi a conflictului ca toate instituțiile de învățământ, de la grădinițe până la universități, să treacă la cursuri la distanță până la noi instrucțiuni.

Mai multe universități internaționale din regiune au adoptat aceeași strategie.

Printre acestea se numără Universitatea Georgetown din Qatar, Universitatea Texas A&M din Qatar și Universitatea Virginia Commonwealth din Qatar, care au confirmat continuarea cursurilor online până la o nouă decizie.

De asemenea, instituții precum Universitatea Americană din Kuweit, Universitatea Americană din Dubai și Universitatea Americană din Ras Al Khaimah au adoptat aceeași soluție la începutul lunii.

(sursa: Mediafax)