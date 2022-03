UPDATE Joe Biden despre Vladimir Putin: Este un măcelar!

„Este un măcelar”, a spus acesta după ce a fost pe Stadionul Nardowy din Varșovia, unde se află o tabără cu refugiați ucraineni.

„Este incredibil, este incredibil. Vedeți toți acei copii mici. Vreau doar să îi îmbrățișez, vreau doar să le mulțumesc”, a afirmat el.

O refugiată cu care a vorbit Joe Biden, i-a spus acestuia că se află acolo împreună cu fiica ei, dar soțul și fiul ei s-au întors în Ucraina să lupte. „Este înspăimântător”, i-a răspuns acesta.

UPDATE1 Vladimir Putin a vrut să divizeze NATO dar nu a reușit, spune președintele american Joe Biden, aflat la Varșovia.

„Sunt sigur că Vladimir Putin conta pe faptul că va putea diviza NATO, că va putea separa flancul estic de cel vestic, că va putea separa națiunile pe baza istoriei din trecut. Dar el nu a reușit să facă acest lucru, am rămas cu toții împreună”, a spus acesta.

Liderul de la Casa Albă s-a întâlnit cu președintele polonez Andrzej Duda și cu miniștri ai guvernului ucrainean, scrie BBC.

Totodată, președintele american a precizat că istoria a arătat cât este de important ca SUA să nu rămână pe margine în timpul conflictelor din Europa.

"Am primit promisiuni suplimentare de la SUA privind cum va evolua cooperarea noastră în materie de apărare", a spus Dmitro Kuleba, șeful diplomației ucrainene.

SUA şi-au exprimat „angajamentul de neclintit faţă de suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, scrie Reuters.

ȘTIRE INIȚIALĂ Miniștrii Apărării și de Externe ai SUA și Ucrainei s-au întâlnit în capitala Poloniei în contextul conflictului militar cu Rusia. La discuții a participat și președintele american Joe Biden.

Oleksii Reznikov şi Dmitro Kuleba, s-au întâlnit cu omologii lor americani, Lloyd Austin şi Antony Blinken, transmite ministrul ucrainean al Apărării pe Twitter.

"Am discutat probleme curente şi despre cooperarea în plan politic şi al apărării între Ucraina şi SUA", ascris acesta pe rețeaua de socializare, unde a postat și o fotografie de la întâlnirea din Varșovia.

„Este ca și cum ai zbura de la Kiev la Washington cu un zbor de legătură la Istanbul. Partea bună este că, de la începutul războiului, am învățat să dorm în orice condiții. Așa că am dormit în tren, am dormit în mașină", a spus Kuleba, referindu-se la călătoria dificilă din Ucraina în Polonia. .

Joe Biden a spus că și el are experiența călătoriilor cu trenul. „Aveți în față un om care a călătorit peste 200.000 de mile cu trenul. La propriu. Am învățat să dorm. Am învățat chiar și cum să mă împrietenesc cu un conductor, astfel încât să țină oamenii la distanță".

Jurnaliștilor li s-a cerut să părăsească încăperea înainte de discuțiile oficiale și de întrebările despre războiul din Ucraina.

Președintele american Joe Biden se va întîlni, astăzi, cu șeful statului polonez, Andrzej Duda. Șeful de la Casa Albă va efectua o vizită și la Stadionul Național pentru a vizita refugiații ucraineni. În cursul după amiezii, Biden va susține un discurs important.