Președinta Comisiei Europene a anunțat că nu va face compromisuri privind reglementările Big Tech

de Redacția Jurnalul    |    10 Sep 2025   •   18:45
Ursula von der Leyen a declarat miercuri că Uniunea Europeană nu va face compromisuri în privința reglementării companiilor tehnologice americane, în ciuda amenințărilor făcute de președintele american, Donald Trump, notează Politico.

„Vreau să fie foarte clar un lucru: fie că vorbim de reglementări de mediu sau digitale, ne stabilim propriile standarde, propriile reguli”, a afirmat șefa executivului european susținând dreptul comunitar de e a stabili propriile reguli în materie de mediu și digitalizare.

La finalul lunii august, Trump a amenințat cu impunerea de tarife împotriva țărilor care aplică legislația UE în domeniul digital, legi precum Legea Serviciilor Digitale și Legea Piețelor Digitale, motivând că această legislație afectează companiile tehnologice americane.

Anterior, alți oficiali europeni au susținut că UE ar trebui să renegocieze acordul comercial cu Statele Unite, dacă liderul de la Casa Albă pune în aplicare amenințările.

(sursa: Mediafax)

 

