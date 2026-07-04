Mesaj istoric de la Vatican: Papa Leon îndeamnă SUA să respecte idealurile Declarației de Independență

Primul papă american, care a criticat politicile anti-imigraţie intransigente ale preşedintelui Donald Trump, numindu-le "inumane", a declarat că cuvântul "America" a devenit o "întruchipare a libertăţii" în întreaga lume datorită modului în care ţara i-a primit pe imigranţi.



Într-un discurs susţinut în direct de la Vatican şi adresat Centrului Naţional pentru Constituţie din Philadelphia, în timp ce primea Medalia Libertăţii a Centrului, papa Leon a spus că speră ca idealurile de "unitate, dreptate şi pace" susţinute de Părinţii Fondatori să ghideze Statele Unite, în contextul în care acestea celebrează 250 de ani.



"Această aniversare istorică ne oferă oportunitatea de a reflecta încă o dată la principiile fondatoare ale naţiunii, în speranţa că America va rămâne mereu fidelă visului care i-a adus titlul de ţară a celor liberi şi casă a celor curajoşi", a spus Suveranul Pontif

.AGERPRES