O vedetă a muzicii rap, pe cale să devină următorul prim-ministru al Nepalului

Comisia Electorală din Nepal a confirmat sâmbătă că Shah, în vârstă de 35 de ani, a primit 68.348 de voturi, comparativ cu 18.734 ale lui Oli, detronându-l pe fostul lider în circumscripția sa, potrivit BBC.

Alegerile generale de joi, primele de la protestele violente conduse de tineri care au răsturnat guvernul în septembrie, au pus în fața sistemului o nouă generație de politicieni care pledează pentru tinerii alegători furioși și însetați de schimbare.

Partidul RSP al lui Shah pare acum pe cale să câștige alegerile generale.

Timp de mai bine de două decenii, Nepalul a cunoscut o situație de tip „ușă rotativă” a guvernelor de coaliție, dominate în mare parte de trei partide, două dintre ele comuniste.

Înaintea acestor alegeri, părea că va testa dacă alegătorii Generației Z au reușit să convingă restul țării că este timpul ca o generație nouă, să-și modeleze viitorul sau dacă greii veterani - care au dominat timp de decenii - își vor păstra puterea.

Tinerii țării includeau 800.000 de alegători pentru prima dată, ceea ce îi face un bloc electoral cheie.

Rapperul cunoscut sub numele de Balen are milioane de vizualizări pe YouTube

Shah, cunoscut sub numele de Balen, este membru al scenei hip-hop nepaleze de mai mulți ani, una dintre melodiile sale, „Balidan”, despre sacrificiu în limba nepaleză, având milioane de vizualizări pe YouTube.

În septembrie 2025, în Nepal au izbucnit tulburări, cu așa-numitele demonstrații ale Generației Z, declanșate de interzicerea platformelor de socializare de către Oli. Demonstrațiile s-au intensificat, protestatarii criticând sistemul politic din Nepal și simbolismul inegalității de clasă, „bebelușii nepo” - copiii politicienilor țării.

Un total de 77 de persoane au fost ucise în timpul protestelor, iar o anchetă a BBC a dezvăluit că șeful poliției țării a emis un ordin de foc letal împotriva a mii de protestatari neînarmați.

Shah a vorbit în sprijinul protestatarilor și, la un moment dat, l-a numit pe Oli „terorist” care și-a trădat țara. Rapperul evită de obicei presa, dar a declarat pentru Financial Times în timpul campaniei electorale că va fi „candidatul întregului Nepal”.

Promite crearea de locuri de muncă și reducerea migrației forțate

Partidul Republican al lui Shah și-a lansat manifestul în februarie, prin care promitea crearea a 1,2 milioane de locuri de muncă și reducerea migrației forțate, într-un efort de a valorifica frustrarea cauzată de șomaj și salariile mici, care au împins milioane de nepalezi să se mute în străinătate.

Partidul a promis, de asemenea, că în termen de cinci ani va crește venitul pe cap de locuitor al Nepalului de la 1.447 de dolari la 3.000 de dolari, va dubla cu mai mult de undă economia țării la 100 de miliarde de dolari PIB și va oferi plase de siguranță, cum ar fi asigurarea medicală pentru populație.

(sursa: Mediafax)