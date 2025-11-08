Trump îi face un „cadou” lui Viktor Orban: Ungaria scapă un an de sancțiunile anti-Rusia!

Ungaria primește un respiro diplomatic din partea Washingtonului. Premierul Viktor Orban a obținut o derogare de un an de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze din Rusia, în urma unei întrevederi cu președintele Donald Trump la Casa Albă. În schimb, Budapesta s-a angajat să cumpere gaze lichefiate din SUA în valoare de sute de milioane de dolari.

Statele Unite au decis să acorde Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile impuse sectorului energetic rus, potrivit unui oficial de la Casa Albă citat de Reuters. Măsura vine după întâlnirea de vineri dintre premierul Viktor Orban și președintele american Donald Trump, desfășurată la Casa Albă – prima întrevedere dintre cei doi lideri de la realegerea lui Trump.

În timpul discuțiilor, șeful guvernului de la Budapesta a pledat pentru o excepție temporară care să permită Ungariei să continue importurile de petrol și gaze din Rusia, în pofida sancțiunilor americane.

Potrivit sursei oficiale de la Washington, Ungaria a primit derogarea solicitată și, în contrapartidă, s-a angajat să achiziționeze gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari.

De la izbucnirea războiului din Ucraina, guvernul condus de Viktor Orban a menținut relațiile energetice cu Moscova, o decizie care a stârnit critici dure din partea Uniunii Europene și a Aliaților din NATO. Budapesta s-a opus, de asemenea, planurilor Comisiei Europene de a elimina complet importurile de gaze rusești până în 2027.

Datele Fondului Monetar Internațional arată că, în 2024, Ungaria depindea de Rusia pentru 74% din necesarul de gaze și 86% din petrol. O oprire bruscă a acestor livrări ar putea reduce produsul intern brut al țării cu peste 4%.