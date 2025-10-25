Un violator care și-a înscenat moartea a fost descoperit și condamnat la închisoare

Conform legilor din Utah, unde bărbatul în vârstă de 38 de ani a fost condamnat, o comisie judiciară va decide când va fi eliberat, potrivit Le Figaro.

„Singura pedeapsă potrivită în acest caz este trimiterea dumneavoastră la închisoare ”, a declarat judecătorul, denunțând „conduita înșelătoare” a acestuia .

În 2019, Nicholas Rossi i-a făcut pe oameni să creadă că are cancer în stadiu avansat, apoi a publicat un necrolog online, înainte de a dispărea și a fugi în Marea Britanie.

Sub rezerva unei notificări Interpol, el a fost arestat în octombrie 2021, când a fost internat într-un spital din Glasgow, Scoția, pentru a fi tratat pentru Covid-19. El a susținut că este Arthur Knight, un orfan irlandez. Dar poliția și personalul medical l-au identificat ca fiind Nicholas Rossi, deoarece tatuajele sale corespundeau descrierii Interpol.

Pe parcursul procedurilor, el a susținut că a fost confundat, susținând chiar că tatuajele i-au fost făcute fără știrea sa în timp ce era inconștient în spital. De asemenea, a susținut că amprentele sale, luate la spital, au fost inversate pentru a-l face să pară bărbatul căutat.

Pe parcursul procedurilor de extrădare, americanul a apărut și într-un scaun cu rotile electric și purtând o mască de oxigen. Însă un medic a decis că nu există niciun motiv medical pentru acest lucru, descriind picioarele sale ca fiind „puternice și atletice” .

Într-un proces separat, desfășurat în septembrie, Nicholas Rossi a fost condamnat și pentru un alt viol în Statele Unite, comis tot în 2008. Sentința sa în acest caz este programată să fie pronunțată în noiembrie.

(sursa: Mediafax)