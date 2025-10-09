x close
Jurnalul.ro Ştiri Externe Putin recunoaște că rușii sunt de vină pentru prăbușirea avionului azer de pasageri

de Redacția Jurnalul    |    09 Oct 2025   •   22:00
Sursa foto: Hepta/Vladimir Putin

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a recunoscut, în premieră, că armata rusă a tras în avionul azer de pasageri. Aparatul de zbor s-a prăbușit în 2024 în vestul Kazahstanului. 38 de oameni au murit.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că apărarea aeriană a Rusiei este responsabilă pentru doborârea unui avion de linie azer în decembrie, soldată cu 38 de morți, potrivit AP. Este prima sa recunoaștere a responsabilității ruse pentru incidentul aviatic.

Putin a făcut declarația în timpul unei întâlniri cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, în capitala Tadjikistanului, Dușanbe, unde ambii participă la un summit al fostelor națiuni sovietice.

Avionul de pasageri al Azerbaijan Airlines s-a prăbușit pe 25 decembrie 2024, în timp ce zbura de la Baku spre Groznâi, capitala regională a republicii ruse Cecenia.

Autoritățile azere au declarat că avionul a fost lovit accidental de focurile trase de apărarea aeriană a rușilor. Ulterior, pilotul a încercat să aterizeze în vestul Kazahstanului, dar avionul s-a prăbușit, ucigând 38 din cele 67 de persoane aflate la bord.

Atunci, Vladimir Putin a prezentat scuze președintelui Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, pentru ceea ce a numit un „incident tragic”, dar nu a recunoscut și responsabilitatea rușilor. În replică, Aliyev a criticat Moscova pentru încercarea de a „mușamaliza” incidentul.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Vladimir Putin avion prabusire
