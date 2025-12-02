Amenințarea lui Putin: Dacă Europa vrea război, suntem pregătiți

Declarația a fost marți, chiar în ziua în care emisarii lui Donald Trump se află la Kremlin pentru a negocia acordul de pace privitor la războiul din Ucraina.

Vladimir Putin a declarat că, dacă Europa vrea să poarte un război, atunci Rusia este pregătită acum, potrivit Sky News.

Amenințarea a fost formulată în condițiile în care Putin nu este de acord cu unele solicitări ale europenilor privitoare la forma documentului.

Președintele rus a spus că europenii nu au o agendă pașnică. Putin consideră că europenii sunt de partea războiului și au revendicări legate de războiul din Ucraina care nu sunt acceptabile pentru Rusia.

Putin a mai spus că europenii împiedică administrația americană și pe Donald Trump în eforturile lor de a ajunge la un acord de pace prin discuții.

(sursa: Mediafax)