Volodimir Zelenski condamnă bombardamentul rus care a provocat un mort și 19 răniți în regiunea Kiev

'Rusia a atacat orașul cu drone, distrugând numeroase clădiri rezidențiale. Deocamdată 19 persoane au fost rănite, inclusiv copii. Viața unei persoane a fost curmată în acest atac. Condoleanțe membrilor familiei sale și celor dragi', a scris președintele Zelenski pe rețelele sociale, unde a mai spus că și alte regiuni au fost atacate de Rusia.



Celelalte regiuni atacate au fost Harkov (est), Dnipropetrovsk (sud-est), Sumî (nord), precum și Herson și Odesa (sud), a precizat șeful statului ucrainean.



'Un total de 122 de drone de atac au fost lansate în zorii zilei, împreună cu două rachete balistice', a menționat președintele Zelenski, denunțând apoi faptul că în ultima săptămână Rusia a lansat împotriva Ucrainei mii de sisteme ofensive aeriene.



'Aceste atacuri au loc în fiecare zi. Numai săptămâna aceasta rușii au folosit aproape 1.400 de drone de atac, 1.100 de bombe ghidate și 66 de rachete', a precizat președintele Ucrainei.



'Acesta este exact motivul pentru care trebuie să consolidăm reziliența țării noastre în fiecare zi', a adăugat el, subliniind importanța ca apărarea antiaeriană să dispună de mijloace și cerând 'soluții reale și de încredere' pentru a se pune capăt războiului.



Acest nou atac urmează celui din ziua precedentă, care a fost de amploare deoarece au fost folosite peste 500 de drone și zeci de rachete, atac care a provocat la Kiev trei morți și 37 de răniți, după cum a informat președintele ucrainean.

