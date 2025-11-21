Zelenski ACUZĂ planul SUA: Trebuie să alegem între DEMNITATE sau pierderea unui partener-cheie

Planul de pace în 28 de puncte transmis de Statele Unite a deschis un nou capitol tensionat pentru Kiev. Volodimir Zelenski avertizează că Ucraina se află în fața unor decizii critice care ar putea determina nu doar viitorul războiului, ci și relația cu principalul său aliat, SUA. Europa critică propunerea, Rusia presează, iar ONU insistă asupra integrității teritoriale.

Ucraina traversează „unul dintre cele mai dificile momente ale istoriei sale”, avertizează președintele Volodimir Zelenski, în urma planului de pace primit din partea Statelor Unite, un document amplu care include concesii majore în favoarea Rusiei. Liderul de la Kiev a transmis vineri într-un discurs către națiune că respingerea acestui plan ar putea pune în pericol sprijinul american, relatează AFP și Reuters.

Zelenski a prezentat situația în termeni extrem de tensionați: „Ne aflăm într-unul dintre cele mai dificile momente ale istoriei noastre. Este unul din momentele de mare presiune asupra Ucrainei. Ucraina poate fi acum în faţa unor alegeri foarte dificile. Fie pierderea demnităţii, fie riscul de a pierde un partener cheie. Fie 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de complicată.”

„Avem în față o iarnă extrem de dificilă, cea mai grea, și riscuri suplimentare - să trăim fără libertate, fără demnitate, fără justiție. Nu trebuie să credem că cei care ne-au atacat de două ori vor aștepta răspunsul, deși, de fapt, eu l-am dat deja pe 20 mai 2019, când am depus jurământul față de Ucraina, am spus: eu, Volodimir Zelenski, ales prin voința poporului președintele Ucrainei, sunt obligat să apăr suveranitatea și independența Ucrainei cu toate acțiunile mele, să respect drepturile și libertățile cetățenilor, să respect Constituția și legile Ucrainei, să-mi îndeplinesc atribuțiile în interesul tuturor conaționalilor, să aduc autoritatea Ucrainei în lume”.

Presiunea americană și deadline-ul lui Donald Trump

Conform surselor Reuters și Washington Post, președintele american Donald Trump ar dori ca Ucraina să accepte până la 27 noiembrie măcar un acord-cadru privind planul propus. În caz contrar, Washingtonul ar putea suspenda livrările de armament și informații către Kiev.

Planul include, între altele, cedarea completă a regiunii Donbas către Rusia, recunoașterea de facto a Crimeei ca teritoriu rusesc, demilitarizarea unor zone tampon și înghețarea frontului în Herson și Zaporojie. În schimb, Moscova ar urma să se retragă din anumite teritorii din Dnipropetrovsk și Harkov.

Kievul, prins între presiunile Washingtonului și Moscovei

Situația este cu atât mai dificilă cu cât Zelenski se confruntă intern cu un scandal de corupție ce implică apropiați ai săi, iar pe front armata ucraineană pierde teren.

Pe acest fundal tensionat, Zelenski a promis că va încerca să renegocieze planul american:

„Voi prezenta argumente, voi convinge, voi propune alternative”, a spus el, subliniind că nu va „trăda” Ucraina.

Totodată, liderul ucrainean a insistat că va colabora „calm” cu SUA și cu partenerii europeni, punctând sprijinul politic primit din partea acestora.

„Vom colabora calm cu America și cu toți partenerii noștri. Vom căuta soluții constructive cu principalul nostru partener”, a continuat Zelenski, referindu-se aici la SUA, deși a insistat apoi și asupra sprijinului aliaților săi europeni, care l-au asigurat că vor susține Ucraina oricât de mult timp continuă războiul cu Rusia și au avut reacții negative față de planul de pace avansat de SUA, în elaborarea căruia Washingtonul nu i-a consultat.



„Să ne amintim: Europa este cu noi. Credem acest lucru: Europa va fi cu noi!”, a insistat președintele ucrainean. Totuși, el s-a arătat conștient de situația dificilă politică și militară. „Noi, desigur, suntem din oțel. Dar orice metal, oricât de tare ar fi, poate ceda”, a admis Zelenski.

Ce prevede planul american de pace

Pe lângă cedările teritoriale, documentul în 28 de puncte include și condiții dure pentru Ucraina:

limitarea armatei la cel mult 600.000 de soldați

renunțarea la armele cu rază lungă de acțiune

abandonarea intenției de a adera la NATO, cu înscrierea neutralității în Constituție

organizarea de alegeri în termen de 100 de zile

recunoașterea limbii ruse în educație și mass-media

În schimb, Ucraina ar primi garanții de securitate occidentale, dar fără trupe străine pe teritoriul său.

Planul conține și componente economice: 100 de miliarde de euro din activele rusești înghețate ar merge către reconstrucția Ucrainei, plus alte 100 de miliarde din partea statelor europene.

Pe de altă parte, energia furnizată de centrala nucleară ucraineană Zaporojie, ocupată de trupele ruse, ar urma să fie împărțită egal între Ucraina și Rusia.



Cât despre sancțiunile occidentale impuse Rusiei, planul menționează ridicarea treptată a acestora.

Discuții de urgență cu SUA: Zelenski – Vance

La o zi după ce planul i-a fost prezentat de un oficial Pentagon, Zelenski a vorbit la telefon cu vicepreședintele american J.D. Vance, potrivit Ukrinform. Convorbirea a venit după discuțiile purtate de președintele ucrainean cu liderii Franței, Regatului Unit și Germaniei, cu care a convenit o poziție comună în negocierile cu SUA.

Reacția Europei: „Rusia încearcă să blocheze sancțiunile”

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, afirmă că Rusia încearcă să folosească discuția despre planul american pentru a evita intrarea în vigoare a sancțiunilor americane asupra marilor companii petroliere ruse:

„Exact asta îşi doreşte Rusia”, a spus Kallas la Bruxelles.

Europa insistă că un eventual acord nu trebuie să recompenseze agresiunea rusă și discută utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut masiv destinat Ucrainei.

ONU: orice soluție trebuie să respecte teritorialitatea Ucrainei

La Johannesburg, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis un mesaj ferm:

„O soluţie de pace pentru Ucraina… ar respecta clar integritatea teritorială a Ucrainei.”

El a mai precizat că planul american „nu a fost niciodată prezentat oficial” ONU.

Trump confirmă că a dat termen Ucrainei până joia viitoare să accepte planul său de pace

Donald Trump a confirmat, vineri, termenul limită în care Ucraina poate accepta planul administrației sale pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN.