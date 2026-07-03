Strategia radicală a lui Zelenski: Cum vrea să forțeze pacea transformând Moscova într-o insulă

Volodimir Zelenski a promis să transforme Moscova într-o „insulă” ca răspuns la loviturile asupra Kievului, potrivit Nexta. „Doar insula Moscova, și nu Crimeea”, l-ar putea face pe Putin să fie de acord cu încheierea războiului, a transmis liderul ucrainean.

„Are nevoie să vândă societății sale o mare victorie. Nu există nicio victorie. Nu va exista nicio victorie”, a adăugat Volodimir Zelenski.

De asemenea, președintele Ucrainei a negat zvonurile privind posibilitatea organizării de alegeri în Ucraina la toamnă.

„Putin are alegeri în septembrie”, a spus Zelenski.

El a mai spus că Putin nu vrea să încheie războiul.

„Rusia nu mai are niciun alt argument în favoarea războiului său, în afara balisticii sale. Putin continuă să lovească clădiri rezidențiale pentru a nu încheia acest război. Acest lucru poate fi gestionat atât cu o furnizare suficientă de sisteme antibalistice, cât și cu o muncă mult mai rapidă pentru crearea propriilor sisteme antibalistice în Europa”, a scris Zelenski pe contul său de Telegram.

Primarul orașului Kiev Vitali Klitschko a anunțat că vineri, 3 iulie, va fi zi de doliu. Decizia a fost luată după ce în cursul zilei de miercuri spre joi, Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra capitalei Ucrainei.

(sursa: Mediafax)