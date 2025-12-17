Warner Bros intenționează să respingă oferta de preluare de 108 miliarde de dolari a Paramount

Warner Bros e aproape de finalizarea răspunsului la oferta de preluare a Paramount, lansată direct către acționari, cu 30 de dolari pe acțiune, după ce compania a pierdut în fața Netflix licitația pentru pentru preluarea studioului și a platformei de streaming, afirmă surse citate de Financial Times.

Warner Bros ar urma să formuleze patru critici principale la adresa ofertei Paramount în documentul oficial, susținând că valoarea, finanțarea și termenii propunerii sunt inferioare celor din acordul cu Netflix, convenit la începutul acestei luni.

Investitorii mizează pe o ofertă mai bună din partea Paramount

Acțiunile Warner Bros Discovery se tranzacționau marți în jurul valorii de 29 de dolari, ceea ce sugerează că investitorii se așteptau ca Paramount să își îmbunătățească oferta, conform FT.

Investitori ai Warner Bros care au discutat cu conducerea companiei au declarat că grupul este încrezător în propunerea Netflix, dar rămâne deschis unei noi oferte din partea Paramount care să răspundă preocupărilor legate de finanțare și să crească valoarea ofertei.

Într-o nouă răsturnare de situație, Affinity Partners, fondul de investiții al lui Jared Kushner, care susținea oferta Paramount, s-a retras.

Paramount a acuzat consiliul Warner Bros Discovery că nu a răspuns în mod adecvat ultimei sale oferte, precizând totodată că aceasta nu este „cea mai bună și finală”, sugerând că familia Ellison este dispusă să plătească mai mult pentru companie.

David Ellison, directorul general al Paramount și fiul lui Larry Ellison, a afirmat, de asemenea, că oferta Netflix ar putea fi supusă unui control de reglementare mai strict decât cea a Paramount, ceea ce ar spori riscul ca tranzacția să nu fie finalizată.

(sursa: Mediafax)