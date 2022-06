Zelenski despre atacul de la mall: Teroriști nenorociți, care nu ar trebui să aibă loc pe Pământ

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat atacul asupra centrului comercial și i-a numit pe atacatori „teroriști nenorociți”. Zelenski susține că a fost vorba despre un atac calculat și spune că cei vinovați „nu ar trebui să aibă loc pe Pământ".

Anterior, el a declarat că peste 1.000 de civili se aflau în interiorul centrului comercial în momentul atacului.

„Mall-ul este în flăcări, pompierii încearcă să stingă focul, numărul victimelor este imposibil de imaginat", a anunțat președintele pe Telegram.

Ulterior, el a oferit amănunte.

„Din fericire, din câte știm acum, mulți oameni au reușit să iasă [înainte de lovitură], au fost ajutați să iasă [după sirena de alarmă aeriană]. Dar mai erau încă oameni înăuntru când a lovit: angajați și câțiva vizitatori", a precizat Zelenski.

Președintele Ucrainei a subliniat că mall-ul nu are valoare militară și nu reprezenta „nicio amenințare pentru armata rusă".

El a acuzat Rusia că sabotează „încercările oamenilor de a trăi o viață normală, care îi înfurie atât de tare pe ocupanți".

„Rusia continuă să își descarce neputința asupra civililor obișnuiți. Este inutil să sperăm la decență și umanitate din partea sa", a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Cel puțin 15 persoane au fost ucise și 40 au fost rănite în atac, potrivit lui Dmytro Lunin, guvernatorul regiunii Poltava.

(sursa: Mediafax)

⚡️ Zelensky: 'Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.'



“The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine," said President Volodymyr Zelensky.



Volodymyr Zelensky/Telegram pic.twitter.com/Pb8IGeAevD