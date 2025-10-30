Zelenski: „Efectele sancțiunilor americane împotriva companiilor petroliere ruse sunt semnificative”

x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Oct 2025   •   11:45
Sursa foto: Hepta/Volodomir Zelenski

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că primele date privind impactul sancțiunilor Statelor Unite asupra industriei petroliere ruse sunt „promițătoare” și a cerut blocarea tuturor schemelor prin care Moscova continuă să exporte petrol.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi că așteaptă un raport detaliat al serviciilor de informații privind efectele sancțiunilor impuse de Statele Unite companiilor petroliere din Rusia.

Potrivit acestuia, primele date indică un impact semnificativ asupra economiei ruse.

„Datele preliminare sunt destul de promițătoare, efectul este semnificativ”, a scris Zelenski pe platforma X.

„Verificăm detaliile, iar fiecare schemă prin care Rusia încă reușește să ocolească sancțiunile trebuie blocată. Lumea trebuie să înțeleagă corect situația: Rusia trebuie să-și oprească războiul. În caz contrar, exporturile sale de petrol trebuie să înceteze.”

Liderul ucrainean a mulțumit partenerilor internaționali pentru sprijinul oferit prin aceste sancțiuni, pe care le-a descris drept „eficiente, concrete și direcționate exact către punctele sensibile ale sistemului lui Putin”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Volodimir Zelenski sanctiuni americane Rusia
