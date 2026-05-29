Ucraina sare în ajutorul României. Zelenski: Suntem gata să oferim sprijinul necesar

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa este pregătită să sprijine România „în orice mod necesar” după incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul ucrainean a transmis urări de însănătoșire grabnică persoanelor rănite în urma atacului.

„Suntem pregătiți să sprijinim România în orice mod este necesar în aceste circumstanțe”, a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean a susținut că Rusia a lansat în noaptea precedentă un atac deliberat asupra regiunii Odesa, aflată la granița cu România.

Potrivit acestuia, țintele au fost infrastructuri civile din orașele ucrainene și din zona maritimă.

Zelenski a afirmat că atacul a vizat inclusiv nave comerciale de transport containere.

„A fost un nou atac cinic împotriva infrastructurii civile din orașele noastre și din apele noastre”, a declarat liderul ucrainean.

Volodimir Zelenski a făcut referire și la incidentul produs în România.

El a precizat că una dintre dronele folosite de Rusia, descrisă ca fiind echivalentă cu o dronă de tip Shahed, a lovit o clădire rezidențială obișnuită din România.

„Una dintre drone a lovit și un bloc de locuințe din România”, a transmis președintele ucrainean. În urma incidentului de la Galați, două persoane au fost rănite.

Liderul de la Kiev a cerut intensificarea presiunii internaționale asupra Rusiei.

El a avertizat că războiul riscă să fie prelungit sau extins dacă Moscova nu este descurajată prin măsuri suplimentare.

Zelenski și-a exprimat speranța că noul pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană va avea un impact semnificativ asupra Rusiei.

„Contăm pe noile sancțiuni ale Uniunii Europene să fie cu adevărat puternice și să facă Rusia să simtă că atacurile sale înseamnă pierderi semnificative pentru Rusia însăși”, a afirmat el.

Președintele ucrainean a mulțumit, totodată, tuturor celor care contribuie la protejarea vieților omenești în contextul războiului.

(sursa: Mediafax)