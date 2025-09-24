Zelenski, la ONU: Oprirea lui Putin acum e mai ieftină decât o cursă globală a înarmării

Vorbind la New York, în fața Adunării Generale a ONU, Volodimir Zelenski a declarat că războiul „a ajuns deja la prea mulți oameni” și că responsabilitatea opririi lui revine acum liderilor lumii.

„Putin va continua să împingă războiul tot mai departe și mai adânc dacă nu este oprit”, a avertizat președintele ucrainean.

El a subliniat că este datoria comunității internaționale să asigure întoarcerea copiilor răpiți, eliberarea prizonierilor de război și revenirea ostaticilor.

„Nu rămâneți tăcuți în timp ce Rusia prelungește acest război, vă rog să vorbiți și să îl condamnați”, a spus Zelenski, adăugând că „pacea depinde de noi toți”.

În intervenția sa, liderul ucrainean a remarcat că „oprirea lui Putin acum este mai ieftină decât o cursă globală a înarmării” și a amintit de școlile subterane și adăposturile din Ucraina, întrebând dacă alte țări sunt la fel de protejate.

În final, Zelenski a menționat o „întâlnire bună” cu președintele SUA, Donald Trump, petrecută marți și a mulțumit Washingtonului pentru sprijinul acordat, încheind cu mesajul „Slava Ukraini” - „Glorie Ucrainei”.

(sursa: Mediafax)