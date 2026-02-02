Ziua Cârtiței 2026: Marmota Phil a prezis cât mai durează iarna

Phil și-a văzut umbra, ceea ce, potrivit tradiției, înseamnă încă șase săptămâni de iarnă, scrie CNN.

Scoasă dis-de-dimineață din vizuina sa și expusă aerului rece, marmota-simbol din orășelul Punxsutawney a „confirmat” încă o perioadă de vreme rece, spre deliciul mulțimii adunate la celebrul Gobbler’s Knob. Ziua Marmotei este o tradiție populară în Statele Unite și Canada: dacă marmota își vede umbra, iarna continuă; dacă nu, primăvara vine mai devreme.

Tradiție vs. realitate meteorologică

Dincolo de folclor, iarna astronomică se încheie oricum la echinocțiul de primăvară, pe 20 martie, indiferent de predicția marmotei. Vremea, însă, nu ține cont întotdeauna de calendar – și nici Phil.

Legenda spune că marmota din Punxsutawney „prezice” vremea încă de la sfârșitul anilor 1800 și că, simbolic, ar fi vorba mereu de același Phil. În practică, însă, acuratețea sa lasă de dorit: potrivit datelor analizate de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Phil a avut dreptate în doar aproximativ 35% din cazuri în ultimele două decenii.

Predicția lui Punxsutawney Phil pentru încă șase săptămâni de iarnă este mai degrabă un ritual simpatic decât un pariu sigur. Tradiția rămâne, spectacolul continuă, însă pentru prognoze reale, meteorologii rămân o sursă mult mai de încredere decât o marmotă… oricât de celebră ar fi ea.