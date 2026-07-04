Ignoranță istorică de Ziua Independenței: Câți americani habar n-au ce sărbătoresc, de fapt

Doar 53% dintre respondenți au identificat corect că aniversarea comemorează adoptarea Declarației de Independență din 1776, în timp ce 46% au declarat că nu cunosc semnificația evenimentului. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 2.253 de adulți americani, înaintea Zilei Independenței și a celebrării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

În ciuda lacunelor privind educația civică, majoritatea respondenților spun că au o imagine pozitivă despre Statele Unite, conform datelor furnizate de Cato Institute.

Astfel, 86% dintre americani afirmă că sunt recunoscători că sunt cetățeni ai SUA, iar 79% spun că sunt mândri de acest lucru. Totodată, 76% au o opinie favorabilă despre întemeierea Statelor Unite, iar 70% consideră că principiile pe care a fost construită țara rămân relevante și astăzi. De asemenea, 61% cred că America este în continuare „țara oportunităților”, iar 74% spun că Visul American este realizabil pentru ei personal.

Sondajul arată că lipsa cunoștințelor nu se limitează la semnificația zilei de 4 iulie. 58% dintre respondenți nu știu că principalul rol al Constituției SUA este să stabilească și să limiteze puterile guvernului federal. Doar 41% au răspuns corect.

În același timp, 57% nu cunosc motivul pentru care coloniile americane și-au declarat independența față de Marea Britanie în 1776, iar 55% nu știu că, în cazul unui conflict între președinte și Curtea Supremă privind constituționalitatea unei măsuri, instanța supremă are ultimul cuvânt.

Totuși, 77% dintre americani știu că George Washington a fost primul președinte al Statelor Unite, iar 61% au identificat corect Marea Britanie drept țara față de care cele 13 colonii și-au declarat independența. Diferențele dintre generații sunt semnificative. 61% dintre tinerii din Generația Z nu știu ce reprezintă aniversarea a 250 de ani a Statelor Unite. Doar 39% au răspuns corect.

În plus, numai 49% dintre tineri îi consideră pe Părinții Fondatori drept lideri curajoși care și-au riscat viața pentru independență și libertate, comparativ cu 89% dintre americanii cu vârsta de peste 65 de ani. Totodată, 28% dintre tineri cred că aceștia au urmărit în principal propriile interese, față de doar 4% dintre seniori.

Sondajul relevă și diferențe importante în ceea ce privește orientările economice și ideologice.

La nivel național, capitalismul este privit favorabil de 52% dintre americani, comparativ cu 37% în cazul socialismului. În schimb, în rândul Generației Z, 53% au o opinie favorabilă despre socialism, în timp ce 45% apreciază capitalismul. De asemenea, 38% dintre tinerii sub 30 de ani spun că au o părere favorabilă despre comunism.

În ceea ce privește eticheta de „socialist democrat”, 39% dintre americani spun că ar fi mai înclinați să voteze un astfel de candidat, 40% afirmă contrariul, iar 22% sunt nehotărâți. Întrebați care ar trebui să fie principalele lecții transmise generațiilor viitoare cu ocazia aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, respondenții au indicat trei priorități.

28% spun că elevii ar trebui să învețe că libertatea este rară și trebuie protejată. Alți 27% consideră că patriotismul înseamnă loialitate față de principiile țării, nu față de un partid sau un politician. Totodată, 26% cred că istoria Statelor Unite trebuie prezentată atât prin realizările sale, cât și prin nedreptățile comise de-a lungul timpului.

(sursa: Mediafax)