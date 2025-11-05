Zohran Mamdani câștigă alegerile și devine primul primar musulman al New York-ului: împotriva tuturor pronosticurilor, am reușit

Mamdani va deveni primul primar musulman al celui mai mare oraș din SUA. El l-a învins pe fostul guvernator democrat Andrew Cuomo, în vârstă de 67 de ani, care a candidat ca independent după ce a pierdut nominalizarea în fața lui Mamdani în alegerile primare.

Mamdani: În acest moment de întuneric politic, New York va fi lumina

Primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, a spus în discursul său că alegerile marchează începutul unei ere mai bune pentru umanitate: „În acest moment de întuneric politic, New York va fi lumina”.

„În această seară, împotriva tuturor pronosticurilor, am reușit. Viitorul este în mâinile noastre”, a spus el, în timp ce mulțimea îl aclama, scrie BBC.

Mamdani a vorbit despre platforma sa, spunând că alegătorii au dat un „mandat pentru schimbare”.

„Donald Trump, știu că ne urmărești, așa că am patru cuvinte pentru tine: dă volumul mai tare”, i s-a adresat el direct președintelui Donald Trump.

În timp ce Mamdani vorbea despre el, Trump a scris pe Truth Social: „...Și așa începe!”.

Citește pe Antena3.ro Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare

În discurs, Mamdani a abordat multe dintre promisiunile sale electorale, precum și modul în care intenționează să se adreseze grupurilor cheie de alegători care au contribuit la succesul său.

El continuă să transmită mesajul său de speranță, spunând mulțimii: „În acest moment de întuneric politic, New York va fi lumina”.

El promite să apere toți newyorkezii, inclusiv pe cei care nu l-au votat, pe evreii care se confruntă cu antisemitismul și pe imigranți.

Zohran Mamdani, un socialist democratic în vârstă de 34 de ani, a câștigat alegerile pentru primarul orașului New York.

Campania a fost o competiție ideologică și generațională care ar putea avea implicații naționale pentru Partidul Democrat, scrie Reuters.

În Virginia, democrata Abigail Spanberger a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator, devenind prima femeie aleasă în această funcție. Iar în New Jersey, democrata Mikie Sherrill a câștigat cursa pentru funcția de guvernator.

Cele trei curse electorale au oferit Partidului Democrat, aflat în dificultate, un test al diferitelor strategii de campanie cu un an înainte de alegerile intermediare din 2026, când va fi în joc controlul asupra Congresului.

De la victoria președintelui Donald Trump de anul trecut, democrații s-au trezit excluși de la putere la Washington și se străduiesc să găsească cea mai bună cale de ieșire din impasul politic.

Toți cei trei candidați au pus accentul pe problemele economice, în special pe accesibilitate. Dar atât Spanberger, cât și Sherrill provin din aripa moderată a partidului, în timp ce Mamdani a făcut campanie ca un progresist neînfricat și o voce a noii generații.

Spanberger, care a învins-o pe locotenentul guvernator republican Winsome Earle-Sears, va prelua funcția guvernatorului republican Glenn Youngkin, care își încheie mandatul.

Atât Sherrill, cât și Spanberger au încercat să-și lege adversarii de Trump, în efortul de a valorifica frustrarea alegătorilor democrați și independenți față de cele nouă luni haotice ale mandatului său.

În New York City, au fost exprimate peste 2 milioane de voturi, inclusiv voturile anticipate, potrivit comisiei electorale, cel mai mare număr înregistrat într-o cursă pentru primărie din 1969.

În New York, Mamdani a propus politici ambițioase de stânga, inclusiv înghețarea chiriilor pentru aproape un milion de apartamente și gratuitatea autobuzelor urbane.

Pentru republicani, alegerile de marți au fost un test pentru a vedea dacă alegătorii care au contribuit la victoria lui Trump în 2024 vor mai veni la urne atunci când el nu va mai candida.

Trump rămâne nepopular: 57% dintre americani dezaprobă performanța sa profesională, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos. Dar democrații nu câștigă sprijin ca urmare a acestui fapt, respondenții fiind împărțiți în mod egal între a-i favoriza pe democrați sau pe republicani în 2026.

(sursa: Mediafax)