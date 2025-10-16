Albumul foto cu politicieni al generalului Florentina Ioniță

Odată cu dosarul deschis generalului Cătălin Zisu, șeful logisticii militare, a fost scoasă la iveală o presupusă rețea de corupție în MApN, care a dus până la vârful SMC.

Florentina Ioniță Radu a realizat un întreg album foto cu politicieni de-a lungul vremii.

Fostul președinte Traian Băsescu mergea și se tratata, de fiecare dată când avea o problemă, la Spitalul Militar Central. Ba chiar și vaccinul anticovid tot acolo i-a fost administrat.

Tot la Spitalul Militar Central s-a vaccinat și fostul premier liberal, Florin Cîțu, dar și fostul președinte al Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, Valeriu Gheorghiță, actualmente directorului spitalului SRI.

La evenimentele medicale la care a participat, de când a fost numită în funcție, Florentina Ioniță Radu nu a ratat nicio poză cu vreun politician, indiferent de partidul din care făcea parte acesta din urmă: Mircea Dușa, Angel Tîlvăr, Mihai Fifor, Vasile Dîncu, Nicolae Ciucă etc.

Florentina Ioniță Radu era cunoscută pentru legăturile sale cu o serie de politicieni importanți aflați la putere de-a lungul timpului, printre aceștia numărându-se Klaus Iohannis – fost președinte al României, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Viorica Dăncilă – foști premieri.

Născută în Buzău, de specialitate – medic gastroenterolog, Ioniță a primit în decembrie 2018 și titlul de „Cetăţean de Onoare” oferit de Primăria Municipiului Buzău, potrivit gandul.ro.

Relația lui Ioniță cu familia Iohannis ar fi fost una destul de specială, astfel că fostul președinte a decorat-o pe aceasta și în 2016, și în 2017 și în 2018, inclusiv cu Ordinul Steaua României, iar în 2019 – ca și în alți ani – Klaus Iohannis a decorat și Spitalul Militar condus de Florentina Ioniță.

Într-un interviu acordat celor de la Q Magazine, în 2024, aceasta povestea despre revenirea în unitate(n.r. aici a fost încartiruită în timpul Revoluției din 1989), de data aceasta în calitate de comandant al unității: „Câțiva ani mai târziu, s-a reîntors la „prima dragoste”, Spitalul Militar Central.

De când a intrat prima dată pe poarta spitalului s-a îndrăgostit de acest loc, deși era rătăcită și nu știa încotro s-o ia, pe cine să întrebe. Spitalul, cu clădirile lui, cu parcul, totul a încântat-o. A fost dorința ei să lucreze aici. Iubește și acum spitalul ca atunci când a intrat pentru prima dată pe poarta lui… Acum îl conduce. ‹Am simțit că trebuie să fac ceva pentru acest loc ca și cum ar fi un membru al familiei mele pe care trebuie să îl ajut să se însănătoșească. În scurt timp, poate într-un an sau doi, chiar voi reuși să terminăm de renovat toate clădirile›, spune Florentina Ioniță”(n.r interviu Q Magazine, 15 iulie 2024).

În februarie 2025, cei de la defapt.ro scriau despre ceea ce-i leagă pe generalul Cătălin Zisu și Florentina Ioniță Radu și anume un hotel pe care-l construiesc împreună, la malul mării.

Potrivit dezvăluirilor presei de acum câteva luni, Florentina Ioniță Radu, care are doar gradul de general-maior, s-ar afla și ilegal în funcție de foarte mulți ani. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi semnat contracte pentru SMC cu girul lui Cătălin Zisu, care au probleme de legalitate, a participat la proiecte europene fără să aibă voie și s-a pontat ca prezentă la serviciu chiar și când se afla în concedii.

Procurorii DNA i-au dărâmat zilele acestea această imagine perfectă, construită de singura femeie general din istoria României decorată, pe care o acuză că a construit și întreținut o adevărată rețea de corupție în MApN.

