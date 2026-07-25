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Jurnalul Ştiri Observator 2026, Anul Statelor Unite ale Americii în România

2026, Anul Statelor Unite ale Americii în România

de Redacția Jurnalul Publicat la 25 Iul 2026 14:40 Modificat la 25 Iul 2026 14:48
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2026, Anul Statelor Unite ale Americii în România
Hepta/Steagul american

O lege ce prevede instituirea în 2026 a Anului Statelor Unite ale Americii în România a fost promulgată, în această săptămână, de președintele Nicușor Dan.

Potrivit legii, în acest context pot fi organizate evenimente pentru consolidarea relației strategice româno-americane și pentru reafirmarea angajamentului României faţă de valorile lumii libere, libertatea de exprimare şi democraţia autentică.

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Ce prevede legea

În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot organiza sau sprijini material ori logistic, în limita alocărilor bugetare aprobate, organizarea şi desfăşurarea de conferinţe şi dezbateri publice, evenimente culturale, academice şi educaţionale dedicate istoriei şi valorilor americane, acţiuni de diplomaţie publică şi comunicare româno-americană, orice alte activităţi de promovare a cooperării româno-americane şi a valorilor democratice.

 

 

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Subiecte în articol: Anul SUA în România lege promulgata nicusor dan
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