2026, Anul Statelor Unite ale Americii în România

Potrivit legii, în acest context pot fi organizate evenimente pentru consolidarea relației strategice româno-americane și pentru reafirmarea angajamentului României faţă de valorile lumii libere, libertatea de exprimare şi democraţia autentică.

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Ce prevede legea

În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot organiza sau sprijini material ori logistic, în limita alocărilor bugetare aprobate, organizarea şi desfăşurarea de conferinţe şi dezbateri publice, evenimente culturale, academice şi educaţionale dedicate istoriei şi valorilor americane, acţiuni de diplomaţie publică şi comunicare româno-americană, orice alte activităţi de promovare a cooperării româno-americane şi a valorilor democratice.