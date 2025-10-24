Avocat din Olt și un complice, reținuți de DNA după ce ar fi cerut zeci de mii de euro

Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Craiova a anunțat că un avocat din Baroul Olt, R.R.N., și o altă persoană, M.N.C., au fost reținuți pentru 24 de ore pentru fapte de corupție.

Avocatul este acuzat de două infracțiuni de trafic de influență, iar complicele său, de complicitate la trafic de influență, ambele în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în octombrie 2025, avocatul ar fi pretins bani de la o persoană pentru a-și exercita presupusa influență asupra unor funcționari din Spitalul Municipal Caracal și asupra unui președinte de autoritate locală.

Acesta ar fi promis că poate facilita angajarea persoanei respective și a soției acesteia pe posturi de asistent medical.

Ulterior, ar fi cerut 10.000 de euro pentru ca soția martorului să fie angajată la spital.

În aceeași perioadă, avocatul ar fi cerut, direct și prin intermediul complicelui său, suma totală de 30.000 de euro pentru a interveni în favoarea a două persoane care doreau să obțină posturi de ambulanțier la Serviciul Județean de Ambulanță Olt, câte 15.000 de euro pentru fiecare loc.

Complicele, M.N.C., ar fi cerut și pentru sine 5.000 de euro, din care a primit 1.000 de euro la 21 octombrie și alți 3.000 de euro două zile mai târziu, moment în care procurorii au organizat un flagrant.

În aceeași zi, avocatul ar fi primit 30.000 de euro pentru sine și 1.000 de euro pentru complicele său, fiind de asemenea prins în flagrant.

Cei doi au fost informați despre acuzațiile aduse și vor fi prezentați Curții de Apel Craiova cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Procurorii au beneficiat de sprijinul Biroului de Operațiuni Speciale Dolj.

(sursa: Mediafax)