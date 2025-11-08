Bărbat, arestat pentru că vindea droguri în Prahova, inclusiv copiilor

Potrivit IPJ Prahova, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, bărbatul ar fi procurat, deținut și vândut droguri de mare risc, către consumatori, inclusiv minori, din județul Prahova.

Pe parcursul anchetei, au fost ridicate diferite cantități de substanțe interzise, comercializate de către cel în cauză (MDMB-4en-PINACA, drog de mare risc).

De asemenea, joi, acesta a fost prins în flagrant delict imediat după ce ar fi vândut o cantitate de substanță vegetală impregnată cu drog.

În urma a două percheziții domiciliare făcute de polițiști, în municipiul Ploiești și orașul Mizil, dar și în autoturismul bărbatului, au fost descoperite și ridicate aproximativ 25 de grame de drog de mare risc, porționate și ambalate în scopul comercializării, precum și alte mijloace de probă.

Procurorii DIICOT l-au reținut pe bărbat, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

(sursa: Mediafax)